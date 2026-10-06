Once mujeres fueron formalizadas por integrar una red que ingresaba drogas a las cárceles

La Justicia formalizó este martes a once mujeres en el caso de la red perteneciente a una organización criminal que se dedicaba al ingreso y comercialización de sustancias ilícitas en distintas cárceles.

El operativo del Ministerio del Interior, denominado "Alcatraz" estuvo enfocado en frenar la introducción de drogas a centros penitenciarios y desarticular la red económica que manejarían los familiares de los implicados desde el exterior.

Según informó la Jefatura de Policía de Rocha en un comunicado, las mujeres implicadas son dos de 46 años, dos de 27 años y otras de 39, 36, 33, 31, 26, 25 y 24. Una de ellas es poseedora de antecedentes penales. Durante las actuaciones también fueron indagados 16 privados de libertad.

En cuanto a las detenidas, la Justicia Letrada de 2do. Turno de Rocha dispuso la formalización por "reiterados delitos de asistencia al narcotráfico". Cuatro de ellas recibieron 120 días de prisión preventiva mientras dure la investigación.

Para otras seis, se dispuso "arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico", por 120 días, según informó la Jefatura rochense. En tanto, una de las jóvenes de 27 años deberá fijar domicilio y tendrá la prohibición de salir del país. Además, contará con arresto domiciliario nocturno por un lapso de 120 días.

Cárcel de Las Rosas. Foto: Ricardo Figueredo.

Allanamientos en cinco localidades y requisas en las cárceles de Rocha y Las Rosas

En el marco del operativo, que fue dado a conocer el pasado domingo, se realizaron once allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, que culminaron con varias incautaciones.

También se realizaron dos requisas, una en la cárcel de Rocha y otra en Las Rosas de Maldonado, donde se incautó sustancia estupefaciente, celulares y otros elementos relevantes a la investigación. Durante estos procedimientos también se confiscaron cortes carcelarios.