Desarticulan red que incluía a familiares de presos y se dedicaba a ingresar droga a las cárceles para venderla
Once allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí culminaron con varias incautaciones y once personas detenidas. Se realizaron requisas en cárcel de Rocha y Las Rosas en Maldonado.
Una investigación desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha, en conjunto con la Dirección de Investigaciones de Zona I y Zona III, permitió detectar y neutralizar la operativa de una organización dedicada al ingreso y comercialización de sustancias ilícitas en las cárceles.
Según informó el Ministerio del Interior, las actuaciones, enfocadas en frenar la introducción de drogas a las cárceles y desarticular la red económica que manejarían los familiares de los implicados desde el exterior, derivó en once allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, que culminaron con varias incautaciones y once personas detenidas.
También se realizaron dos requisas, una en la cárcel de Rocha y otra en Las Rosas de Maldonado, donde se incautó sustancia estupefaciente, celulares y otros elementos relevantes a la investigación.
Durante las tareas se contó con el apoyo de personal de diferentes unidades de la Jefatura de Rocha, personal de INR de Rocha, INR Maldonado, personal de Investigaciones de Maldonado y de Investigaciones de San José.
Las personas detenidas están a disposición de la justicia.
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