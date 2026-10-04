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El País Información Policiales

Desarticulan red que incluía a familiares de presos y se dedicaba a ingresar droga a las cárceles para venderla

Once allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí culminaron con varias incautaciones y once personas detenidas. Se realizaron requisas en cárcel de Rocha y Las Rosas en Maldonado.

El País
El País
04/10/2026, 15:19
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Militares en el Comcar
Personal policial en el exComcar.
Foto: Archivo El País.

Una investigación desarrollada por la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha, en conjunto con la Dirección de Investigaciones de Zona I y Zona III, permitió detectar y neutralizar la operativa de una organización dedicada al ingreso y comercialización de sustancias ilícitas en las cárceles.

Según informó el Ministerio del Interior, las actuaciones, enfocadas en frenar la introducción de drogas a las cárceles y desarticular la red económica que manejarían los familiares de los implicados desde el exterior, derivó en once allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, que culminaron con varias incautaciones y once personas detenidas.

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También se realizaron dos requisas, una en la cárcel de Rocha y otra en Las Rosas de Maldonado, donde se incautó sustancia estupefaciente, celulares y otros elementos relevantes a la investigación.

Durante las tareas se contó con el apoyo de personal de diferentes unidades de la Jefatura de Rocha, personal de INR de Rocha, INR Maldonado, personal de Investigaciones de Maldonado y de Investigaciones de San José.

Las personas detenidas están a disposición de la justicia.

Cárcel de Las Rosas
Cárcel de Las Rosas.
Foto: Ricardo Figueredo.
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