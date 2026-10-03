Una mujer permanece en estado grave por quemaduras en Verdisol: la Policía detuvo a su hijo

Una mujer de 51 años se encuentra internada en estado grave tras sufrir severas quemaduras en su cuerpo durante la mañana de este sábado 3 de octubre de 2026 en el barrio Verdisol.

La Policía de Montevideo detuvo en la escena a su hijo de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Según lo informado por el Ministerio del Interior, el procedimiento se inició tras un llamado de emergencia que derivó a efectivos de la Seccional 19.ª, asignados al operativo PADO, hasta una finca ubicada en Calle 3 y Pasaje 1.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales constataron que la víctima presentaba quemaduras de entidad en el rostro, el pecho y ambas manos, por lo que resolvieron su traslado de urgencia al Hospital Saint Bois para recibir asistencia médica inmediata.

Vista de la fachada del Hospital Saint Bois. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El País.

Diagnóstico médico de la víctima y la declaración de su hijo

En el centro asistencial, los médicos diagnosticaron a la paciente como “gran quemada”. Debido a la severidad de las lesiones que presenta en la parte superior de su cuerpo, la mujer permanece ingresada en estado grave a la espera de ser derivada a una unidad de CTI para recibir cuidados intensivos.

Durante la intervención policial en la vivienda de Verdisol, las fuerzas de seguridad detuvieron al joven de 21 años. Según la información oficial, el implicado declaró ante los efectivos que momentos antes había mantenido una discusión con su madre mientras manipulaba combustible.

Autos de policía por operativo policial en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Por disposición de la Fiscalía, el caso fue derivado al Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de la Dirección Nacional de Bomberos, quienes quedaron a cargo de las pericias correspondientes para determinar cómo se iniciaron las llamas y esclarecer lo sucedido.