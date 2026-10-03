Una mujer permanece en estado grave por quemaduras en Verdisol: la Policía detuvo a su hijo
La víctima sufrió lesiones en el rostro, el pecho y ambas manos, y permanece internada a la espera de ser derivada a un CTI. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios.
Una mujer de 51 años se encuentra internada en estado grave tras sufrir severas quemaduras en su cuerpo durante la mañana de este sábado 3 de octubre de 2026 en el barrio Verdisol.
La Policía de Montevideo detuvo en la escena a su hijo de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho.
Según lo informado por el Ministerio del Interior, el procedimiento se inició tras un llamado de emergencia que derivó a efectivos de la Seccional 19.ª, asignados al operativo PADO, hasta una finca ubicada en Calle 3 y Pasaje 1.
Al llegar al lugar, los funcionarios policiales constataron que la víctima presentaba quemaduras de entidad en el rostro, el pecho y ambas manos, por lo que resolvieron su traslado de urgencia al Hospital Saint Bois para recibir asistencia médica inmediata.
Diagnóstico médico de la víctima y la declaración de su hijo
En el centro asistencial, los médicos diagnosticaron a la paciente como “gran quemada”. Debido a la severidad de las lesiones que presenta en la parte superior de su cuerpo, la mujer permanece ingresada en estado grave a la espera de ser derivada a una unidad de CTI para recibir cuidados intensivos.
Durante la intervención policial en la vivienda de Verdisol, las fuerzas de seguridad detuvieron al joven de 21 años. Según la información oficial, el implicado declaró ante los efectivos que momentos antes había mantenido una discusión con su madre mientras manipulaba combustible.
Por disposición de la Fiscalía, el caso fue derivado al Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo.
En el lugar del hecho trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de la Dirección Nacional de Bomberos, quienes quedaron a cargo de las pericias correspondientes para determinar cómo se iniciaron las llamas y esclarecer lo sucedido.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Es un servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, gratuito, confidencial, de alcance nacional que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día.
¿Qué hacer ante una situación de violencia?
- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
- Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
- Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
- Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
- Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo.
- Cambiar las rutinas si te persiguen.
- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
¿Encontraste un error?