Ocho años y seis meses de cárcel para el hombre que mató a otro en la zona de Parque Batlle
Los delitos adjudicados fueron homicidio agravado por el uso de arma de fuego con un delito de porte de arma por reincidente y un delito de porte y tenencia de arma de fuego en espacio público.
Fue condenado este viernes el hombre que se entregó por cometer un homicidio en el barrio Parque Batlle de Montevideo, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales y de Fiscalía.
El hecho ocurrió el jueves por la madrugada en la zona de las calles Mac Eachen y Capitán Videla. La víctima era un hombre de 32 años, que tenía cinco antecedentes penales.
Por el crimen, el asesino deberá cumplir una condena de ocho años y seis meses de penitenciaría. Los delitos adjudicados fueron homicidio agravado por el uso de arma de fuego con un delito de porte de arma por reincidente y un delito de porte y tenencia de arma de fuego en espacio público.
Cómo fue el caso
En la escena del crimen estaba un amigo del fallecido, que dio su versión de los hechos a la Policía. Fuentes de la Jefatura departamental indicaron a El País que esta persona se tomó un taxi desde el lugar hasta el barrio Malvín Norte, donde fue detenido.
Según dijo, ambos iban en un auto, detuvieron la marcha y fue entonces cuando se aproximó un hombre que efectuó un disparo y mató a la víctima, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo junto al auto. A horas de la noche de este viernes, las autoridades aún no informaron sobre la identidad del asesino.
Finalmente, luego de que las autoridades recolectaran varias evidencias que fueron presentadas a la Fiscalía de Homicidios de 2do Turno, se dispuso una orden de allanamiento y detención para el homicida.
Una vez que el autor del crimen supo que estaba siendo buscado, se entregó en la sede de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía.
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