Dos delincuentes ataron de manos y pies a un hombre y lo dejaron tirado en ruta de Lavalleja: los condenaron

Dos hombres de nacionalidad brasileña fueron condenados por la Justicia del departamento de Lavalleja, luego de que este miércoles golpearan y dejaran atado de manos y pies a un tercero -uruguayo- en el km. 278 de la Ruta 14, informó la Jefatura de Policía y la Fiscalía departamental.

Según reconstruyó la investigación, los delincuentes viajaban junto a la víctima en auto. Cerca de las 07:25 horas y a esa altura de la ruta, lo bajaron y le dieron una golpiza, para luego atarlo con cordones, dejarlo al costado de la vía y fugarse.

El lugar es cercano al poblado 19 de junio -también conocido como Averías- limítrofe con el departamento de Rocha. Un testigo que circulaba en esa zona notó lo ocurrido, liberó a la víctima y llamó al 911.

La Policía logró interceptar a los agresores poco más tarde. Tenían manchas de sangre tanto en la ropa como en el calzado, que eran compatibles con las lesiones que sufrió la víctima.

El auto en el que viajaban estaba requerido por hurto en Canelones desde fines del 2025, y según las pericias, tenía la matrícula y el chasis adulterados.

Jefatura de Policía de Lavalleja. Foto: Archivo El País

Las condenas y antecedentes

Finalmente, en la audiencia ambos delincuentes aceptaron ser juzgados en proceso abreviado y reconocieron los delitos. El Juzgado de 4to turno condenó a Diego Davi Guerra Montiel, de 34 años, a cumplir con 22 meses de cárcel.

Se le adjudicaron los delitos de privación de libertad, lesiones personales y receptación especialmente agravada. Ya contaba con antecedentes penales por suministro de estupefacientes y homicidio, aspecto que se consideró agravante.

La Justicia también condenó al segundo agresor, de iniciales S.d.O -no se aportó nombre completo- a 15 meses de prisión efectiva. Se lo halló culpable de un delito de privación de libertad y lesiones personales. No tenía antecedentes penales.