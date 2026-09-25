Detuvieron al dueño de la inmobiliaria vinculada a la venta de terrenos con documentos falsos en Punta Negra

El propietario de una inmobiliaria de Piriápolis (Maldonado) señalada en la investigación por la venta de terrenos con documentación falsa en Punta Negra fue detenido este jueves en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El hombre era buscado por la Justicia en el marco de la causa que investiga una organización dedicada a realizar compraventas de terrenos utilizando documentación falsificada y que, de acuerdo con la investigación, tenía a la inmobiliaria como parte de la estructura utilizada para concretar las operaciones,según supo El País.

El hombre, un ciudadano brasileño, su esposa y su suegra fueron detenidos. Estaban de viaje en Río de Janeiro (Brasil) cuando fueron informados de la audiencia de formalización en la que comparecerán este viernes en la tarde. Iban a volver el domingo, pero retornaron el jueves.

Hasta el momento, la Justicia imputó a dos personas y condenó a otras dos por su participación en la organización. El propietario de la inmobiliaria era una de las personas requeridas y permanecía fuera del país.

La maniobra

El caso comenzó a raíz de una investigación administrativa dispuesta por la Intendencia de Maldonado en junio de 2019. Según pudo reconstruir la fiscalía de Delitos Económicos y complejos a cargo de Sandra Fleitas, la maniobra se armó en torno a un poder para realizar compraventas de terrenos en nombre de otras personas. Para hacer la maniobra con este documento, se falsificó la firma y se utilizó un sello de un escribano ya fallecido y que no emitía poderes desde la década del 80.

Posteriormente, los implicados buscaban terrenos de propietarios argentinos muertos o que no venían seguido al país, de manera que los predios no tuvieran una custodia permanente.

Utilizando el poder falsificado, los integrantes de la organización actuaban ficticiamente en nombre de esos propietarios y se vendían el terreno entre ellos, sin abonar precio alguno o una ínfima parte del valor real.

Posteriormente vendían el terrenos a terceros compradores de buena fe, obteniendo miles de dólares de ganancia. Para eso utilizaban una inmobiliaria de Piriápolis.

Los dos partícipes centrales de la maniobra irán a juicio oral.

Punta Negra Foto: Google Street View

Uno de ellos trabajaba en la inmobiliaria utilizada para la maniobra. Él se encargaba de conseguir los terrenos y muchas veces se apersonaba en padrones ocupados diciendo que él era el dueño e intimando a esas personas a irse bajo amenazas de embargo. Esta persona fue imputada por asociación para delinquir, además de dos delitos de uso de documento público falso y otros dos de estafa.

El otro fue el encargado de facilitar el poder del escribano fallecido. De hecho, en un allanamiento en su domicilio se encontró un sello y fotocopias de documentos utilizados por el escribano fallecido. Esta persona declaró en Fiscalía que el dueño de la inmobiliaria y su empleado se acercaron a él para hacer la maniobra.

Fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, falsificación de documento público, y estafa.

Los dos participaron de todos los negocios ilícitos y mantuvieron una conducta delictiva continuada en el tiempo, señaló la Fiscalía.

Vista de la calle Américas Unidas en el balneario Punta Negra. Foto Archivo El País.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para los dos por 90 días, alegando que podían entorpecer la investigación si eventualmente entraran en contacto con las personas que falta detener u otros testigos.

Sin embargo, la jueza Olivera determinó que deberán cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico hasta el 22 de diciembre de este año y prohibición de comunicación con las otras personas mencionadas en la investigación. La jueza consideró que esas medidas son suficientes para no entorpecer la investigación, acogiendo el argumento de la defensa de que estos dos imputados desconocen el paradero de los otros requeridos en la causa.