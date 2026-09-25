Condenaron en San José a un hombre que distribuía carne "no apta para consumo humano" en tres departamentos

La Justicia condenó el pasado miércoles a un hombre de 44 años por hechos vinculados a faena clandestina y adulteración de alimentos que, de acuerdo a una serie de análisis bromatológicos, "no eran aptos para el consumo humano" y eran vendidos en varios puntos de San José, Canelones y Montevideo.

De acuerdo a lo que informó Fiscalía en un comunicado, el hombre fue encontrado como "autor de reiterados delitos de faena clandestina, en concurso formal con reiterados delitos de envenenamiento o adulteración culpables de las aguas o sustancias destinadas a la alimentación, todo ello en régimen de reiteración real".

La Fiscalía Departamental de San José de 2° Turno sentenció al hombre a 12 meses de prisión que serán sustituidos por un régimen de libertad a prueba. En ese sentido, el hombre deberá fijar domicilio, someterse a vigilancia permanente, presentarse ante una seccional periódicamente y realizar tareas comunitarias.

Carne. Imagen ilustrativa. Foto: Archivo El País.

Cómo funcionaba la red de faena clandestina en San José y Canelones

La investigación tuvo su origen tras una denuncia anónima que recibió la Dirección de Grupos de Apoyo, donde se reportaron las faenas clandestinas y distribución de productos cárnicos en San José y Canelones.

Durante la investigación, las autoridades constataron que el hombre había sido interceptado en 2024 transportado 88 kilos de carne vacuna dentro de recipientes de plásticos. Allí, un médico veterinario constató que los alimentos "no eran aptos para el consumo humano". Además, se pudo comprobar que esa carne pertenecía a un animal que fue faenado en el mismo lugar donde se produjo su muerte "sin ningún tipo de control bromatológico".

Asimismo, personal del área de Salud e Higiene de la Intendencia de San José había inspeccionado el domicilio del hombre condenado. En el lugar, se hallaron tanto productos cárnicos así como herramientas y equipamientos para la elaboración de los alimentos.

Carne bovina. Foto: Archivo.

Por otro lado, tras un análisis del celular del condenado se pudieron comprobar chats con otras personas que solicitaban los productos, así como fotografías de los mismos y comprobantes de pago.

Tiempo más tarde, las autoridades recibieron otra denuncia que trajo a luz que el hombre continuaba con sus actividades. Tras tareas de seguimiento, se pudieron "documentar distintos movimientos vinculados al traslado y distribución de productos cárnicos".

"Entre las actuaciones realizadas, se observó al imputado trasladando cajones desde su vehículo hacia su domicilio. También se documentaron encuentros y entregas de productos en distintos puntos de los departamentos de San José, Canelones y Montevideo", detallan desde Fiscalía.

El allanamiento en Rodríguez y la sentencia dictada por Fiscalía

El pasado miércoles, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en el domicilio del hombre ubicado en la localidad de Rodríguez que se encontraba siendo investigado. Según reveló Fiscalía, en el lugar había varias estructuras para la elaboración de productos cárnicos, como una mesa de acero inoxidable, un espacio para el colgado y secado de embutidos y "equipamiento de gran porte con características similares a las de una carnicería".

Al igual que las veces anteriores, la carne allí incautada no era apta para consumo humano. Durante la audiencia judicial, se acordó un proceso abreviado, la Defensa no realizó objeciones y el hombre aceptó los hechos.