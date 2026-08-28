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El País Información Policiales

Un hombre que robaba cables en una columna de UTE murió tras sufrir una descarga eléctrica en San José

Efectivos policiales encontraron a la víctima colgada del tendido eléctrico, ya sin vida. Posteriormente lo identificaron como un hombre de 35 años poseedor de antecedentes penales.

El País
El País
28/08/2026, 18:42
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Una persona trabajando en los cables de energía eléctrica
Una persona trabajando en los cables de energía eléctrica
Foto: Archivo.

La Jefatura de Policía de San José recibió un llamado al 911 en horas de la mañana de este viernes, por un hombre que había sufrido una descarga eléctrica mientras, presuntamente, hurtaba cables de una subestación de UTE, informó San José Ahora y confirmó El País con fuentes policiales.

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Un móvil policial fue hasta el lugar, sobre el kilómetro 89 de la ruta 3 -cerca de las instalaciones de Molinos de San José- y los efectivos constataron a la víctima, colgada de una columna del tendido eléctrico de media tensión, inconsciente.

Patrullero. Foto: Estefania Leal

Se coordinó con una emergencia médica y personal de bomberos, y finalmente se constató su fallecimiento.

Posteriormente la Policía lo identificó como un hombre de 35 años poseedor de antecedentes penales. Policía Científica trabajó en la escena.

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