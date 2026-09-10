FIDAE 2026: todo lo que hay que saber de la décima edición, con funciones en Montevideo, San José y Paysandú

El Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE) celebrará su 10° edición del 9 al 18 de octubre con una programación que tendrá como eje la producción nacional de teatro, danza, circo y títeres, y varios países invitados.

En total son más de 30 las producciones que presenta el festival que, como había adelantado en 2025 Gustavo Zidan, coordinador del INAE (el Instituto Nacional de Artes Escénicas) y director del festival, pasaría a tener carácter anual.

Por nueve días, Montevideo, San José y Paysandú volverán a recibir el festival, que incluirá estrenos, propuestas seleccionadas mediante convocatorias del INAE, actividades de formación, exposiciones y espacios para circulación y exportación de las artes escénicas.

El lema de este año es “Lo grande y lo pequeño”, definición que Zidan vinculó en el lanzamiento realizado en la sala Zavala Muniz del Solís, con las “riquezas de las asimetrías” que caracterizan a la producción cultural uruguaya. Bajo esa idea, la programación reúne distintas dimensiones de la escena local, desde grandes producciones institucionales a compañías independientes.

La Comedia Nacional abre el FIDAE con El Teatro, creación del director y dramaturgo francés Pascal Rambert, que tendrá a 30 integrantes de la compañía en escena. El ensamble también hará Rasgar la Tierra, en Paysandú, y Manos Sucias, en San José.

Lanzamiento del FIDAE 2026. Foto: Leonardo Mainé.

El cierre será en el Solís con la última creación del Ballet Nacional del Sodre, Tocame, Con amor. Será el regreso del BNS al Solís tras varios años.

Entre los estrenos figura Ballet, de Roberto Suárez, en coproducción con el FIDAE y el Auditorio de Tenerife de España. El espectáculo tendrá funciones durante todo el festival en el Teatro Odeón. También se presentará La gaviota, ensayo abierto, coproducción de El Galpón y el Centro Dramático Gallego, además de otras cinco propuestas surgidas de convocatorias del INAE.

También habrá producciones ya estrenadas y premiadas: Edipo en Ezeiza, Florencio a espectáculo nacional; El juego de la Copa, espectáculo de teatro del interior; Plantar bandera, ganador de los Podestá; y lo nuevo de Gabriel Calderón.

Entre las propuestas de danza están Dos tactos, de y con Camila Martinis y Joaquín Rocha, Coreografía de la desobediencia de Eugenia Silveira Chirimini y Hola fin del mundo con Gonchi Decuadro.

Lanzamiento del FIDAE 2026. Foto: Leonardo Mainé.

La presencia internacional estará organizada sobre tres espacios: Estación Francia, Chile y España. Además habrá producciones de Suiza, Martinica, Argentina e Italia.

Las artes visuales también tendrán su espacio. El Centro de Fotografía inaugura dos exposiciones, en el Parque Rivera y la antigua estación de AFE, en San José. Y en el Centro Cultural de España (CCE) estará Genias, que reúne a actrices españolas y cuatro de la Comedia.

En Montevideo, la programación se repartirá entre el Solís, los auditorios Sodre, El Galpón, el CCE, el Centro Artesano, el Florencio Sánchez, el Museo Nacional de Artes Visuales y Sala Lazaroff.

Para las propuestas que exigen localidad, las entradas ya están a la venta. En las salas territoriales de Montevideo, San José y Paysandú son gratuitas.