La Comedia Nacional sale de gira con "Rasgar la tierra": obra sobre secretos, culpas y dilemas morales

Fernando Dianesi, Leandro Íbero Núñez y Mauricio González son los protagonistas de Rasgar la tierra, la nueva propuesta de la Comedia Nacional que dirige Fernando Toja.

Con libreto del dramaturgo catalán Josep Maria Miró (también autor de El principio de Arquímedes que integra la cartelera de El Galpón), la obra tendrá funciones en salas de distintos barrios de Montevideo.

El recorrido comenzará este domingo a las 20.00 en la Sala Lazaroff, con entrada gratuita mediante reserva previa al Whatsapp 099-612-009. El 28 y 29 llega a Terminal Goes, también gratis, reservas al 091-601-488.

La gira seguirá hasta fines de agosto con funciones en salas y centros culturales de la capital.

El dramaturgo catalán Josep María Miró. Foto: Archivo.

La historia transcurre en una casa de la cultura ubicada en un barrio periférico y semirrural. Allí trabajan dos funcionarios públicos que cuentan con la colaboración de un vecino. Ese triángulo de vínculos es el punto de partida de una trama que, detrás de una aparente cotidianeidad, habla de omisiones, heridas, secretos y una controversia de alcance moral. Una carta anónima con información importante sobre uno de ellos desencadena el conflicto.

De acuerdo a la sinopsis, la obra “refleja la conducta humana fragmentada a través de un juego teatral de heridas abiertas y tensiones latentes”.

La gira continuará el 31 de julio y el 1 de agosto en Carrasco Lawn Tennis (entradas en RedTickets); del 11 al 19 de agosto en Sala Camacuá (Redtickets); el 21 y el 23 de agosto en Centro Cultural Artesano, gratis con reservas al 091-224-997, y cerrará la gira el 28, 29 y 30 de agosto en el Centro Cultural Florencio Sánchez, con entradas por Tickantel.