Tom Hiddleston lleva a Loki a Pompeya: el actor explica cómo la producción de Marvel inspiró su nueva docuserie

En la docuserie Pompeya: Más allá del tiempo, el actor británico Tom Hiddleston combina su gran pasión por la historia antigua y su experiencia encarnando al astuto Loki para dar vuelta al reloj y contar a modo de detective la destrucción de Pompeya, siguiendo el rastro de tres de sus habitantes durante la tragedia ocurrida en el año 79 d.C.

El docudrama de la National Geographic que ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+, cuenta con la producción ejecutiva de Hiddleston y Kevin Wright, quienes trabajaron juntos en la serie de Marvel dedicada al dios de las travesuras de la mitología nórdica.

La relación de Loki una serie estrechamente vinculada a las paradojas temporales, el destino y las segundas oportunidades, con esta miniserie histórica de tres capítulos fue “casi inevitable”, indicó el actor a la agencia efe.

“Creamos una gramática de narración en la serie (Loki), una estructura que podíamos reutilizar aquí. Esa gramática de pausar una línea temporal, rebobinar o volver al inicio”, explicó Hiddleston.

Expertos e historiadores reconocieron que esta narrativa reflejaba muy bien el proceso de “reunir fragmentos de evidencia para retratar el pasado”, agregó el actor que apareció en siete películas de Marvel (y regresará en diciembre para Avengers: Doomsday).

Con una línea temporal que se va moviendo con un gesto de la mano del británico -en un guiño evidente a su famoso personaje de Marvel-, la serie refleja las vidas reales de los habitantes de Pompeya, desafía narrativas arraigadas, muestra que la destrucción ocurrió en un periodo de 24 horas y prueba que, pese a lo que se creía, también hubo sobrevivientes.

Tom Hiddleston en la docuserie "Pompeya: Más allá del tiempo". Foto: Difusión.

En esos momentos cruciales, Hiddleston sigue las pistas de un aprendiz de herrero, un soldado pretoriano y de Julia Felix, exitosa mujer de negocios y dueña de una de las mansiones más grandes y opulentas de la ciudad. Con la ayuda de la magia cinematográfica, se inserta casi como un personaje más en sus historias.

“La serie narra mi propia relación con el mundo antiguo”, detalló Hiddleston, quien en 1998 viajó a las ruinas de la ciudad romana, al cercano y también devastado asentamiento de Herculano y al monte Vesubio, a donde regresa ahora acompañado de arqueólogos, académicos y especialistas en desastres.

El dos veces nominado al Emmy y ganador del Globo de Oro por The night manager (las dos temporadas están en Prime Video) insistió en que sus estudios de los clásicos, del latín y el griego antiguo en la universidad han estado muy presentes en su entorno personal y profesional.

“Es algo que he trasladado a mi vida como actor, pero no ha sido necesariamente parte de mi vida pública”, reveló el actor nacido en Londres en 1981.

Hiddleston se educó en el prestigioso colegio Eton, luego en la universidad de Cambridge y más tarde en la Royal Academy of Dramatic Art, y habla francés, italiano y español con fluidez, así como latín y griego antiguo.

A propuesta de Hiddleston, en la serie de Marvel, Loki viaja en el tiempo a la ciudad romana minutos antes del desastre, pero aunque disfrutó hablar latín, según el actor, toda la acción fue filmada en un set en Atlanta, a miles de kilómetros de la costa italiana.

Por eso, cuando NatGeo y la productora Plimsoll le propusieron desarrollar un proyecto narrativo sobre la destrucción de la ciudad de Pompeya, Hiddleston llamó a Kevin Wright para que pudieran desarrollar juntos un proyecto que incluyera referencias y guiños a Loki de una forma “divertida y fluida”, como una estrategia narrativa “ingeniosa” sin “llegar a saturar” esta miniserie documental.

“Confiamos en que la audiencia sepa reconocer la conexión”, advirtió por su parte Wright, quien espera que los fanáticos del universo Marvel “disfruten estas referencias”, que no solo se evidencian en el ya icónico gesto de la mano para mover el tiempo usado por el personaje, sino que “es más una conexión temática”, detalló.

Agencia EFE