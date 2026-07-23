Festival de Venecia 2026: mucho cine político, el regreso de varios maestros y una sola mujer en competencia

Este año son 20 las películas buscarán quedarse con el León de Oro, el máximo reconocimiento del Festival de Venecia: una lista con mucho cine político, el regreso de maestros como Nanni Moretti, Werner Herzog o Lee Chan-Dong y escasa presencia femenina, con solo una directora en la competición principal.

El director del certamen, Alberto Barbera, anunció este jueves la Selección Oficial de la edición 83ª de la Mostra y muchas de las historias que se proyectarán entre el 2 y el 12 de septiembre estarán impregnadas de actualidad.

"Todos los grandes problemas del mundo contemporáneo se reflejan en películas que no se conforman con ser una simple crónica (...) Las guerras, el cambio climático, las migraciones, las crecientes tensiones sociales no han dejado de estar presentes", afirmó.

Una mujer entre directores

La sección oficial en la que se competirá por el codiciado León de Oro está compuesta por veinte películas en la que llama la atención un dato: solo una está dirigida por una mujer: Woman Unknown, debut veneciano de la danesa-egipcia May el-Toukhy.

Por otro lado, la lista revela el regreso de algunos maestros del Séptimo Arte: el italiano Nanni Moretti, por ejemplo, acaba con casi cuatro décadas de ausencia en el Lido -desde el sonado estreno de Palombella rossa (1989 que en Uruguay se estrenó en 1991 en el Festival de Cinemateca)- y llegará con su último trabajo, Succederà questa notte (Sucederá esta noche), con el francés Louis Garrel en el papel principal.

El cineasta Werner Herzog regresa al festival de Venecia. Foto: Archivo. Foto: STEFANO RELLANDINI/AFP fotos

Otros regresos destacados serán el del surcoreano Lee Chang-dong con Possible Love, su vuelta a las salas tras Burning (2018); o el del veterano cineasta alemán Werner Herzog y su cinta Bucking Fastard, que protagonizan las hemanas Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom.

Especial peso tendrán las producciones japonesas: Hirokazu Koreeda competirá por el León de Oro con Look Back y Shinya Tsukamoto lo hará con la que es su obra más ambiciosa, Mr. Nelson. Did you kill people?, sobre el caso real de un veterano de Vietnam.

Otro título muy esperado en el Festival de Venecia es Bunker, del francés Florian Zeller y protagonizada por la pareja española Penélope Cruz y Javier Bardem, además de Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenneger.

La presencia de Bardem y Cruz era deseada y se cumplió, al contrario de la de Alejandro González Iñárritu, al que se daba por competidor con Digger, con Tom Cruise.

El británico Martin McDonagh estrenará Wild Horse nine, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey y la chilena Mariana di Girolamo en una historia sobre una misión de una agente de la CIA durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Martin McDonagh y Sam Rockwell en la filmación de "Tres anuncios para un crimen". Foto: Archivo.

Mientras que el estadounidense Cassey Affleck llevará al Lido su cuarto largometraje como director, Company, protagonizado por Nick Nolte, y su compatriota Lance Oppenheim estrenará Primetime, con Robert Pattinson y coproducida por Ari Aster.

Italia, como es natural, tendrá un amplio peso. Además de la de Moretti, están L'Estranea de Paolo Strippoli, Il fuoco che ti porti dentro de Edoardo De Angelis, The eco chamber, de Andrea Pallaoro y último guión escrito por Bernardo Bertolucci, fallecido en 2018 y que tiene en su reparto a Alicia Vikander y Susan Sarandon.

Y el italo-chileno Marco Bechis competirá con Ritorno a Buenos Aires, en la que cuenta la historia de un secuestrado durante la dictadura militar argentina.

Desde Francia, tierra de Cannes, certamen al que Venecia mira cada año de refilón, llegarán tres cintas: Un bon petit soldat de Stéphane Brizé, Un peu avant minui de Nicolas Parissier, y 15/18'de Cédric Kahn.

La lista se completa con el cineasta iraní Ali Asgari, que propondrá A bit of life y el ruso Iliá Jrzhanovski, con DAU, mientras que el británico Danny Boyle, como ya se anunció hace unos días, abrirá el certamen con Ink.

Danny Boyle estrena su próxima película en Venecia. Foto: Archivo. Foto: Benjamín Cremel / AFP

Horizontes sin español

Por otro lado, la sección Horizontes, dedicada a las nuevas vanguardias y considerada la segunda en importancia, contará con películas de todo el mundo menos de Hispanoamérica, rompiendo la tendencia de los últimos años de incluir numerosas obras de esa región.

Aunque al menos una historia sí evocará a España: La Ragazza con la Leica, dirigida por la italiana Alina Marazzi e inspirada en la fotógrafa Gerda Taro durante la Guerra Civil.

Muy rica será, sin embargo, las secciones no competitivas: el mexicano Gael García Bernal estrenará su tercer trabajo detrás de las cámaras, la comedia Hombre al agua.

Y el argentino Mariano Llinás llevará su Biografía de Jorge Luis Borges, un título más que revelador.

La nueva película de Gael García Bernal también se estrena en Venecia. Foto: Archivo. Foto: Difusión

Otros títulos que a buen seguro suscitarán interés serán Joi de vivre, un documental de siete horas de duración sobre Bernardo Bertolucci rodado por Luca Guadagnino, o el cortometraje The are here, incursión de Laura Poitras en el Mineápolis asaltado por los agentes aduaneros del ICE.

También Father Joe, con Al Pacino y Kiefer Sutherland; What Love Builds, de Russell Crowe, un filme musical autobiográfico sobre su carrera como actor y músico, o Musk, de Alex Gibney, sobre el polémico empresario.

Todo ello en una Mostra que entregará dos Leones de Oro honoríficos: a George Clooney y a Ellen Burstyn, y que anunciará su palmarés el 12 de setiembre, una decisión que corresponde al jurado presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, que aprovechará para estrenar su corto sobre Marilyn Monroe, Flesh impac', con la propia Burstyn y Dakota Johnson como la rubia de Hollywood.

Agencia EFE