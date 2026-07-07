"Es un inmenso honor": George Clooney recibirá el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia

El actor George Clooney, de 65 años, será galardonado con el León de Oro en premio a toda su carrera en la 83 edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de setiembre de 2026, informó este lunes la organización en un comunicado.

Al aceptar el premio, Clooney (1961) afirmó: "He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. El Festival de Cine de Venecia es sin duda mi festival favorito, y recibir el León de Oro es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada".

Mientras que el director del certamen, Alberto Barbera, declaró que "en su triple rol como actor, director y productor, George Clooney es un artista completo y carismático, apasionado y original, que ha transformado una profunda vocación en una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo".

George Clooney en la serie "ER", que lo catapultó a la fama. Foto: Archivo.

"Una carrera que comenzó sin atajos, gracias a pequeños papeles en series de televisión y películas de serie B, hasta el gran éxito alcanzado como protagonista de la serie ER (disponible en Netflix), han forjado a un actor capaz de habitar la pantalla con una naturalidad cautivadora, otorgándole el don de hacer que sus personajes parezcan no solo creíbles sino deseables, cercanos y humanos, gracias también a un encanto innegable", agregó.

Barbera también destacó la "combinación perfecta de glamour de estrella de antaño, gran profesionalismo y sensibilidad moderna" y su "versatilidad".

"En cada una de estas películas, ha modulado su registro sin traicionarse jamás: irónico y melancólico, fascinante y reflexivo, brillante y capaz de una profundidad inesperada. Al igual que en las nueve películas que realizó después de decidirse a ponerse detrás de la cámara, revelan una concepción del cine exigente y generosa", añadió.

El Festival de Venecia también subrayó que Clooney "ha sido reconocido tanto por su labor humanitaria a nivel mundial como por sus logros en la industria del entretenimiento".

George Clooney en el festival de cine de Venecia de 2017. Foto: Archivo.

En la carrera de Clooney como actor y director destacan sus dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro (incluido el premio Cecil B. DeMille), cuatro premios SAG, un premio BAFTA, dos premios Critics' Choice, un Emmy, cuatro premios National Board of Review y el premio a la trayectoria del American Film Institute.

Cuando Clooney recibió su octava nominación al Oscar en 2013, se ganó un lugar especial en la historia de la Academia, al haber sido nominado en más categorías que nadie en la historia de esos galardones.

Más recientemente, Clooney recibió una nominación al premio Tony por su debut en Broadway con Good Night, and Good Luck, donde interpretó a Edward R. Murrow en la adaptación teatral de su película de 2005, nominada al Oscar y coescrita con Grant Heslov.

Hizo historia al ser la primera función de Broadway en ser transmitida simultáneamente por televisión: el espectáculo se emitió en CNN para audiencias de todo el mundo.

Agencia EFE