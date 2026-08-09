La Comedia Nacional suspendió funciones de "Manos sucias": el motivo y cómo será la devolución de las entradas

La Comedia Nacional suspendió las funciones de Manos sucias, la obra dirigida por Marianella Morena que se estrenó el pasado 30 de julio en la Sala Verdi y tenía previsto continuar en cartel durante todo agosto. La decisión se debe a razones de salud de un actor del elenco y el espectáculo retomará su actividad el miércoles 12.

La noticia fue comunicada este sábado a través de las redes sociales de la Comedia Nacional. "Lamentablemente, por razones de salud de una persona del elenco, no podremos retomar las funciones de Manos sucias hasta el miércoles 12 de agosto”, informó el elenco estable de la Intendencia de Montevideo.

De esta manera, quedaron suspendidas las funciones previstas para el sábado 8 y el domingo 9 de agosto. Si no surgen nuevos cambios, la obra retomará su programación habitual este miércoles a las 18.00 en la Sala Verdi (Soriano 914).

La Comedia Nacional también informó qué sucederá con las entradas que ya habían sido adquiridas para las dos funciones canceladas. En el caso de las localidades compradas a través de Tickantel, el importe será devuelto automáticamente por el mismo medio de pago utilizado para realizar la compra.

Quienes hayan adquirido sus entradas en efectivo, en cambio, deberán dirigirse a la boletería de la Sala Verdi para solicitar la correspondiente devolución.

De qué trata Manos sucias, la obra de Marianella Morena

Estrenada el 30 de julio, Manos sucias es una relectura de la obra del filósofo y dramaturgo francés Jean-Paul Sartre realizada por Marianella Morena para la Comedia Nacional. La propuesta toma como punto de partida el texto del autor de A puerta cerrada para trasladar su conflicto político al presente.

La versión se pregunta quién construye actualmente el relato político y cuál es el precio que se paga por mantenerse fiel a una causa. En esta adaptación, el asesinato que articula el texto de Sartre deja de estar planteado únicamente como un acto físico para convertirse también en una operación sobre el lenguaje, la memoria y la construcción de la verdad.

La puesta cuenta con ocho intérpretes para cuatro personajes. De esa manera, las identidades se duplican, se contradicen y se superponen durante el desarrollo de la obra, en un mecanismo que busca poner en discusión la propia construcción de los personajes y sus discursos.

Marianella Morena Foto: CONTRERA ORGAMBIDE Carlos Maria

El espectáculo también traslada al escenario algunas de las preguntas políticas presentes en la obra original: hasta dónde es posible actuar de acuerdo con las propias convicciones y qué ocurre cuando el ejercicio del poder obliga a negociar con ellas. La propuesta coloca así en primer plano la tensión entre los ideales y el pragmatismo, uno de los ejes centrales del texto de Sartre.

En la versión de Morena, ese conflicto dialoga además con el peso que adquirió la denominada batalla cultural en la discusión pública contemporánea. La escena se plantea como un territorio en el que ficción, poder, memoria y construcción de sentido entran en permanente confrontación.

El elenco de Manos sucias está integrado por Diego Arbelo, Joel Fazzi, Mario Ferreira, Sofía Lara, Mané Pérez, Pablo Musetti, Fernando Vannet y Elizabeth Vignoli. La Comedia Nacional no informó cuál de sus integrantes atraviesa el problema de salud que motivó la suspensión de las funciones.

La temporada comenzó el 30 de julio y, según la programación anunciada, se extenderá hasta el domingo 30 de agosto en la Sala Verdi. Una vez retomadas las funciones, el espectáculo se presenta los miércoles a las 18.00, de jueves a sábados a las 20.00 y los domingos a las 17.00.

Las entradas para las restantes funciones de la temporada se encuentran a la venta a través de Tickantel, Redpagos, Abitab y en la boletería de la Sala Verdi. Los ingresos cuestan 550 pesos y hay 2x1 para socios de Club El País.