El teatro uruguayo vive un fin de semana excepcional: varios estrenos y un público que agota funciones

Conseguir una entrada para el estreno de una obra de teatro se convirtió, por estos días, en una carrera contra el reloj. Varias salas de Montevideo agotaron funciones antes de levantar el telón y otras están a punto de hacerlo, impulsadas por una cartelera que reúne comedias clásicas, nuevos autores, teatro nacional y producciones convocantes. Lo que antes parecía reservado para las visitas internacionales, este fin de semana ese fenómeno tiene acento uruguayo.

No se trata solamente de un puñado de estrenos exitosos. La respuesta del público coincide con uno de los mejores momentos de convocatoria de la Comedia Nacional en las últimas dos décadas y con una temporada que vuelve a poner al teatro en el centro de la conversación cultural.

En un contexto económico que los productores describen como desafiante para las artes escénicas, la combinación de salas llenas, preventas agotadas y espectadores dispuestos a apostar por propuestas muy diferentes entre sí dibuja una fotografía poco usual: el teatro uruguayo atraviesa un fin de semana excepcional.

Esta noche en el Teatro Alianza se estrena Loop la nueva y premiada comedia del francés Robin Goupil, ganadora del Molière a Mejor Comedia. Luis Alberto Carballo, Florencia Infante, Danna Liberman y Rusito González están al frente de esta obra que juega con la teoría del caos para construir una historia donde “nada es lo que parece y donde cada decisión desencadena consecuencias imprevisibles”, se anuncia. Es una de las sorpresas de la temporada, por la velocidad con la que vendió sus localidades.

Coco Echagüe y Álvaro Armand Ugón. Foto: Ignacio Suárez.

En la misma sala y con funciones sábado y domingo (ya agotadas para este fin de semana), debuta Extraña pareja, el clásico de Neil Simon protagonizado por Álvaro Armand Ugón y Coco Echagüe. Considerada una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, la obra enfrenta a dos hombres muy distintos (Felix y Oscar) obligados a convivir: uno obsesivo, ordenado y meticuloso; el otro caótico, relajado y desprolijo. De ese choque de personalidades nacen situaciones desopilantes y diálogos brillantes que hicieron de esta pieza, un clásico del teatro contemporáneo.

Al mismo tiempo, el Stella recibe los sábados y domingos de agosto Réquiem por esas cartas de amor, escrita y dirigida por Sebastián Míguez Conde, mientras que en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional Adela Reta se presenta hasta el domingo ¿Estás ahí?, del reconocido dramaturgo argentino Javier Daulte, protagonizada por Leonardo Lorenzo y Karina Molinaro.

Con Mario Guani, Leroy Sánchez y Luca Vilardo en el elenco, Réquiem por esas cartas de amor combina dos universos teatrales en un mismo espectáculo. Mientras Oscar y Santiago ensayan una obra maldita llamada Escaramuza, el propio Santiago escribe frente al público una segunda pieza, Porque no sé escribir cartas de amor, atravesada por la nostalgia de los 90, el tango, el pop y el humor.

Leo Lorenzo protagoniza "¿Estás ahí?" en el Sodre. Foto: Archivo. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En cuanto a la comedia de Daulte, la historia comienza el día en que Fran y Ana (Leonardo Lorenzo y Karina Molinaro) deciden empezar una vida juntos, pero una presencia altera sus planes. La mezcla de comedia, misterio y una presencia sobrenatural convirtió a la obra en una de las piezas populares del dramaturgo argentino.

La lista de novedades se completa con la Comedia Nacional, que ayer estrenó Dar vuelta todo, de Claudio Quijano, una propuesta inspirada en Juan Palmieri, la emblemática obra de Taco Larreta. Las funciones irán jueves a domingo, hasta el 20 de setiembre, en el teatro Solís.

La puesta combina ficción, investigación documental y memoria histórica para dialogar con uno de los textos fundamentales de la dramaturgia uruguaya y abordar, desde una mirada contemporánea, la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas y las preguntas que todavía persisten sobre el pasado reciente.

Un gran momento

Si algo une a estos espectáculos tan distintos no es una estética ni un género, sino la respuesta del público. La mayoría abrió con funciones agotadas o casi, un comportamiento poco habitual.

“Extraña pareja agotó completamente su función de estreno. Y la venta para las semanas siguientes viene muy fuerte”, dice el productor Diego Sorondo. “No siempre pasa tener tres estrenos el mismo fin de semana y que todos estén agotados. Eso fue algo muy bueno”.

Aunque Sorondo evita hablar de un crecimiento generalizado del mercado. Dice que el contexto económico sigue afectando la venta en buena parte del sector.

“En general noto que está un poco más quieto todo. Las salas grandes están costando más, también los conciertos. Hay menos sponsors y el panorama económico está un poco más complicado”, afirma. Por eso considera que el rendimiento de estos estrenos es significativo.

Roxana Blanco en "La casa de Bernarda Alba". Foto: Archivo. Foto: Alejandro Persichetti

Las cifras de la Comedia Nacional ayudan a entender que el interés del público no es un hecho aislado. La institución atraviesa uno de los momentos de mayor convocatoria de las últimas décadas. Durante la primera parte de la temporada 2026 reunió 28.265 espectadores, lo que representa el 42 % de toda la asistencia de 2025.

El año pasado la Comedia volvió a superar la barrera de los 65.000 espectadores, lo que no ocurría desde 2005, según registros de Tickantel y el Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas, Ciddae. También creció la formación de nuevos espectadores, ya que casi 5.000 jóvenes tuvieron contacto con la Comedia Nacional este año.

El entusiasmo, entienden, queda reflejado en las funciones agotadas hasta el 6 de setiembre de La casa de Bernarda Alba. Desde la Comedia Nacional adelantaron que, debido al éxito, se está buscando sumar otra función.

El fenómeno no alcanza para hablar de un boom del teatro uruguayo, pero sí de un fin de semana fuera de lo común. Entre variadas ofertas, estrenos agotados y una Comedia Nacional en un gran momento, agosto comienza con un escenario poco habitual para las artes escénicas.