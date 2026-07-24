Dos clásicos del teatro universal se suman a la cartelera: cuáles son, cuál es su historia y dónde verlos

Puede debatirse sobre el alcance del adjetivo clásico. Sobre si es el tiempo, la pertinencia, la calidad o la preferencia popular lo que hace que una obra alcance esa categoría. Es, eso sí se sabe, algo al alcance de muy pocas obras

Más allá de esas polémicas semánticas, tendría que haber unanimidad en que dos obras de teatro que se podrán ver desde este fin de semana en Montevideo son verdaderamente clásicas.

La Comedia Nacional pone, en calidad de preestreno en el Teatro Solís, una versión escrita y dirigida por la española Amelia Ochandiano de La casa de Bernarda Alba, la obra póstuma de Federico García Lorca. Va hoy y mañana a las 20.00 y el domingo a las 19.00, y quedan entradas en Tickantel.

Y mañana El Galpón estrena en su sala César Campodónico, la mayor, Panorama desde el puente, de Arthur Miller, en versión dirigida por Héctor Guido. Va los sábados a las 21.00 y los domingos a las 19.30, y hay entradas en RedTickets.

Son dos obras clave del siglo XX, de autores mayores y que portan ese merecido estandarte que da eternidad.

Una obra cercana.

Escrita en 1936, pocos meses antes de que García Lorca fuera asesinado por balas franquistas, La casa de Bernarda Alba se dio por perdida hasta que Margarita Xirgu recibió el manuscrito de la familia y trajo ese “Santo Grial del teatro español”, como lo definió un crítico de la época, al Río de la Plata en 1945.

La estrenó en marzo en Buenos Aires, en lo que se entiende fue un pedido del propio Lorca a la actriz y amiga. En agosto, cruzó con la obra el Río de la Plata.

Ante su estreno en Buenos Aires, Emir Rodríguez Monegal escribía en Marcha: “El juicio general de la crítica bonaerense no ha sido demasiado favorable a este drama. Pocos recordaban las palabras de García Lorca (...) mientras escribía las escenas de La casa de Bernarda Alba: ‘¡Ni una gota de poesía! ¡Realidad! ¡Realismo!’. El desnudo esquema trágico, la cruda luz de documental fotográfico, la rapidez abrumadora de la acción de este drama han desorientado a muchos admiradores de García Lorca”.

Unas semanas después, en el mismo semanario, Julio de Lara hacía una crítica poco auspiciosa del estreno local.

Desde entonces ha tenido incontables puestas locales, incluyendo versiones con Cristina Morán en 1964 y una de la Comedia Nacional en 1982, dirigida por Carlos Aguilera y con un elencazo: Elisa Contreras, Nelly Weissel, Silvia Carmona, Maruja Santullo, Estela Castro, Marina Sauchenco, Gloria Demassi, Estela Medina, Susana Bres, Sonia Repetto y Yuki Valdés. En 2012 se estrenó una versión dirigida por Roberto Jones en el Teatro Alianza. La lista resulta austera para la presencia que ha tenido la obra en el teatro uruguayo.

Dividida en tres actos y subtitulada “Drama de mujeres en los pueblos de España”, tiene a Bernarda, tras la muerte de su segundo esposo, imponiendo a sus cinco hijas un luto asfixiante de ocho años, encerrándolas a cal y canto en su casa. Pepe el Romano se cuela en ese aislamiento para pretender a la hija mayor, mientras mantiene un romance secreto con la menor. Todo conduce a un final verdaderamente trágico.

La versión de Ochandiano para la Comedia tiene a Roxana Blanco como Bernarda; Alejandra Wolff (María Josefa); Jimena Pérez (Poncia); Dulce Elina Marighetti (Adela); Natalia Chiarelli (Angustias); Stefanie Neukirch (Amelia), y Florencia Zabaleta (Martirio).

“Bernarda representa el patriarcado, pero lo interesante es que esa figura esté encarnada en una mujer”, le dijo Ochandiano a El País en mayo. “No es solo un personaje autoritario o un verdugo, sino una víctima del mismo sistema que reproduce”.

La directora española también estará al frente de la versión en ópera de Miquel Ortega, que irá al Solís el 8, 10 y 12 de setiembre.

Hoy, a las 18.30, como antesala de la primera función en la sala Delmira Agustini, habrá una charla de la senadora Blanca Rodríguez con Laura García Lorca, presidenta de la Fundación Federico García Lorca y sobrina del poeta. Al final de las funciones de mañana y pasado habrá una instancia de conversaciones abiertas con el público en la que participarán Ochandiano e integrantes del elenco, además de José Miguel Onaindia, director de la Comedia Nacional, y Laura Pouso, directora artística de la EMAD, la escuela de arte dramático que se llama, justamente, Margarita Xirgu.

Clásico americano.

Panorama desde el puente en El Galpón Foto: Alejandro Persichetti

Arthur Miller ha estado muy presente recientemente en la cartelera teatral local. El año pasado, sin ir muy lejos, estuvieron simultáneamente en cartel Todos eran mis hijos, dirigida por el británico-uruguayo Anthony Fletcher en El Galpón, y Las brujas de Salem, en versión del español Andrés Lima para la Comedia Nacional en el Solís.

Ahora le toca a Panorama desde el puente, que Miller escribió en 1955 y que desde entonces ha tenido puestas importantes en Uruguay. En un artículo en El País, en 2019, a propósito de una versión dirigida por Jorge Denevi, el crítico Carlos Reyes repasó algunas de ellas. Mencionaba, por ejemplo, la de 2000 en el Teatro Alianza, con traducción de Taco Larreta, que dirigió Mario Ferreira y protagonizó Pepe Vázquez; y la de 2006, también en El Galpón, con dirección de Carlos Aguilera y protagónico de Héctor Guido, quien ahora dirige la versión que se estrena mañana.

En 1995 y 2012 hubo puestas dirigidas por David Hammond, también en El Galpón. El público más memorioso o más veterano podrá recordar montajes como el de Raquel Azar en la década de 1960 y, tan tempranamente como en 1957, el que Pedro López Lagar estrenó en el Teatro Solís. En Buenos Aires ha habido puestas históricas con Alfredo Alcón o Arturo Puig en elprotagónico.

“Es una obra que demuestra que lo político habita en los vínculos más íntimos”, le contó a El País Marcos Acuña, dramaturgo, director, actor e integrante de la Comisión Artística de Teatro El Galpón. “Habla de migración, de justicia, de xenofobia, de pertenencia y de traición, pero, sobre todo, nos invita a preguntarnos qué hacemos, como sociedad y como individuos, frente al otro. Esa es una pregunta que hoy sigue siendo urgente y que forma parte de las búsquedas en las que nos interesa indagar”.

Ambientada en un barrio italoamericano de Brooklyn, la obra narra la caída de Eddie Carbone tras la llegada de dos primos de su esposa procedentes de Italia. Eddie está obsesionado con su sobrina Catherine y se siente amenazado por la relación de esta con uno de los recién llegados. Todo se encamina hacia el desastre en un tono de tragedia realista que la emparenta con La casa de Bernarda Alba.

En la versión que se estrena mañana, Ariel Caldarelli interpreta a Carbone, uno de los grandes personajes trágicos de la dramaturgia de Miller, siempre sobrepoblada de personajes trágicos. El elenco lo completan Guadalupe Pimienta, Camila Durán, Rodrigo Tomé, Sebastián Serantes, Bernardo Trías y Héctor Hernández.

