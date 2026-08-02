¿Qué hay para hacer en la semana? Llega "Loop" al Alianza, La K'onga al Antel Arena, Ateez al cine y más

La primera semana de agosto llega cargada de un montón de actividades para disfrutar. Hay visitas internacionales, varios estrenos en las plataformas de streaming y en las pantallas de cine. Además, mucha música uruguaya e internacional para los próximos días.

Aquí un repaso por las actividades destacadas de música, teatro, cine y streaming del 3 al 8 de agosto de 2026.

La Filarmónica, la Sinfónica y más música de artistas locales

El Zucará y Eduardo Larbanois. Foto: Archivo. Foto: Leonardo Mainé.

La música uruguaya tiene novedades. El lunes comienzan las funciones de Harmonía Planetaria 3.0, con la Filarmónica de Montevideo en el Planetario; y el martes, la Banda Sinfónica hace The Queen Symphony, a beneficio del Pasteur en el Solís. El jueves Kuropa presenta Infinito en Sala Camacuá, y Julio Víctor González “El Zucará” y Eduardo Larbanois hacen Canciones de resistencia II en El Galpón. El sábado Pecho e fierro se presenta en Live Era; la Sinfónica interpreta a Dvorak y Prokofiev, con Alina Bercu como solista en el Adela Reta; y La Chancha llega en formato electroacústico al Florencio Sánchez.

Rock, música clásica de visitas internacionales y mucho humor

La oferta de visitas internacionales es importantes esta semana. Hoy llega Culto gitano donde Fernando Samartín hace un recorrido por los temas de Sandro en el Del Anglo. El lunes Las chicas de la Culpa llegan al Radisson Victoria Plaza; y el miércoles, el prestigioso pianista kazajo Alim Beisembayev llega por la temporada 2026 del Centro Cultural de Música, al Solís.

También el miércoles, el matemático, músico y actor Teo López Puccio trae su Problema 1 a Sala Zitarrosa; y el jueves el músico argentino Adrián Berra se presenta en Sala del Museo. El viernes llega la banda Ians a Cold Music Bar; el rapero Oney1 a Montevideo Music Box.

El sábado Favio Posca vuelve con Transensual a Sala del Museo; el mago Adrian Lacroix presenta Nomad en Magnolio; el comediante chileno Lucho Miranda trae Abriendo las manos al Stella; y el argentino Pablito Castillo llega al Movie. Además, el ruso Artem Uzunov presenta una gala de danza árabe y percusión en el Auditorio Vaz Ferreira; y La K’onga llega al Antel Arena.

El final de “Cien años de soledad” y más novedades en el streaming

Las plataformas no paran. El martes llega la temporada 14 de Futurama y la tercera de Los hechiceros más allá de Waverly Place a Disney+. El miércoles se estrena la segunda y última parte de Cien años de soledad en Netflix; y el jueves sigue la historia de Mi vida con los chicos Walter en Netflix. También el jueves, pero en Disney+ se estrena Fragmentos, lo nuevo de Ryan Murphy basada en la novela de Breat Easton Ellis, en Disney+. El viernes llegan a Netflix la de terror La última casa, con Greta Lee y Wagner, la temporada 4 de Muertos S.L. y la animada Gatos callejeros, de Ricky Gervais.

Lo nuevo de la Comedia, del Circular y más para las tablas

Coco Echagüe y Álvaro Armand Ugón. Foto: Ignacio Suárez.

Varias obras llegan a la cartelera. El jueves, Lea Bensasson hace Mi gran casamiento hebreo en Magnolio, y comienzan las funciones de la comedia ¿Estás ahí? con Leo Lorenzo y Karina Molinaro en el Adela Reta. El viernes, la Comedia Nacional estrena Dar vuelta todo, de Claudio Quijano sobre Juan Palmieri de Taco Larreta en el Solís; Loop en el Alianza con Luis A. Carballo, Flor Infante, Rusito González y Danna Liberman. Y el sábado Susana Groisman y Aline Rava protagonizan Canción del primer deseo en el Circular; y Álvaro Armand Ugón y Coco Echagüe hacen Extraña Pareja en el Alianza.

Un clásico del cine, “El Día D” y más títulos en pantalla grande

Esta semana, la cartelera de cines tiene dos estrenos y varias novedades. El lunes, en el ciclo Cinearte del Auditorio Nelly Goitiño se proyecta Persona, el clásico de Ingmar Bergman con Bibi Andersson y Liv Ullmann.

Además, el miércoles en el ciclo de cine y arte del Movie Punta Carretas, se proyecta Caravaggio, sobre el artista italiano. Y el jueves es la función de Ateez: Light the way, concierto de la banda de Kpop en el Movie Montevideo. Ese día también llega a las salas El día D: Bajo presión con Andrew Scott y Brendan Fraser, y la de terror Engendro, que protagonizan Pamela Tola y Rupert Grint.

