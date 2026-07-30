K-Pop: cómo es la colección de libros y photocards que lanzó El País para los fanáticos del género

Hace tiempo que el K-Pop dejó de ser una moda pasajera para convertirse en un fenómeno mundial. Lo que comenzó como un movimiento musical de Corea del Sur hoy moviliza millones de fanáticos que agotan estadios en todo el mundo, domina el streaming y mueven una industria que ya trasciende únicamente lo musical.

Su crecimiento ha sido tan grande que hasta los premios Grammy decidieron sumar una categoría a la música de Corea del Sur, una señal de cómo el K-Pop pasó a ocupar un lugar destacado en la industria de la música.

Uruguay no ha estado exento de este fenómeno. Desde hace años se realizan competencias de canto y baile, y los conciertos que se transmiten por pantalla grande, se agotan en horas. La próxima semana llega a Movie Montevideo Ateez: Light The Way, película dedicada a la popular banda de la nueva generación del K-Pop.

En ese contexto llega una propuesta para quienes siguen de cerca a sus grupos favoritos. El País lanzó una colección de libros ilustrados a todo color que reúne información, datos y contenido exclusivo sobre los artistas más destacados del movimiento, además de tarjetas especialmente diseñadas para conservar como recuerdo.

Integrantes de Blackpink. Foto: Archivo.

La propuesta busca condensar “toda la historia, la moda y la magia del K-Pop en una colección única”, con referencias a siete de los nombres más influyentes de la escena, entre ellos BTS, el grupo que llevó el género a una popularidad sin precedentes a nivel mundial.

Las otras bandas que conforman esta colección son Blackpink, Red Velvet, Exo, Twice, Super Junior e Itzy.

Además, quienes adquieran la colección completa en una única entrega recibirán de regalo el libro de BTS de regalo y un álbum coleccionador para guardar las photocards.

El primer tomo ya se encuentra en los kioscos, y para conseguir la colección completa hay que pedírsela al canillita de confianza, llamar al 2900-4141, o a través de la página coleccionables.elpais.com.uy.

