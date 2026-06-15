K-Pop World Festival 2026: la gran cita de la cultura coreana vuelve a encender la Sala Zitarrosa

La comunidad fanática del K-Pop en Uruguay tendrá una de sus citas más esperadas del año el próximo sábado 20 de junio, cuando la Sala Zitarrosa reciba una nueva edición del K-Pop World Festival 2026, la preselección nacional del reconocido certamen internacional que reúne a aficionados de este género musical en distintos países.

Organizado por KBS, la Embajada de la República de Corea en Uruguay y Mawa Producciones, el encuentro se ha consolidado a lo largo de los años como un evento de referencia para los seguidores de la cultura coreana. Desde 2012, la representación diplomática coreana impulsa esta instancia en Uruguay, ofreciendo un escenario profesional para que artistas locales demuestren sus habilidades en canto y baile.

Competencia con proyección internacional

La actividad comenzará a las 17 horas y contará con la participación de 14 equipos. Cuatro competirán en la categoría de canto y diez en la de baile, en una jornada donde el talento, la creatividad y la pasión por el K-Pop serán los grandes protagonistas.

Tras la evaluación del jurado, se seleccionará al primer y segundo puesto en baile y al primer puesto en canto. Los elegidos tendrán la posibilidad de ser recomendados como candidatos para el proceso de selección que definirá quiénes participarán de la final mundial del K-Pop World Festival, prevista para octubre en la ciudad de Changwon, Corea del Sur.

Además de la competencia, el público podrá disfrutar de videos de presentación sobre la cultura coreana y participar en sorteos con premios. El jurado estará integrado por reconocidos profesionales uruguayos vinculados a la música y las artes escénicas, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a los ganadores de esta edición.

Un fenómeno cultural que sigue creciendo

Más allá de la competencia, el festival refleja el crecimiento sostenido del interés por el K-Pop y la cultura coreana en Uruguay. La edición 2025 de la preselección nacional se desarrolló con una sala de aproximadamente 500 localidades completamente colmada, una señal del fuerte vínculo que este fenómeno cultural ha logrado construir entre los jóvenes y el público uruguayo.

Desde la Embajada de la República de Corea en Uruguay destacan que el evento busca promover el acercamiento a diversas expresiones culturales coreanas y fortalecer los lazos de intercambio y amistad entre ambos países.

La entrada será gratuita y abierta a todo público, convirtiendo a esta nueva edición del K-Pop World Festival en una oportunidad para disfrutar de una tarde diferente, marcada por la música, la danza y el entusiasmo de quienes encuentran en el K-Pop una forma de expresión y encuentro cultural.