China Zorrilla: cuándo es el tour por Punta Carretas que culmina con la película "Último viaje a China"

La figura de China Zorrilla sigue inspirando nuevas maneras de acercarse a su legado. A 12 años de su muerte, la actriz continúa siendo una de las artistas más queridas del Río de la Plata, y una propuesta invita a recorrer los lugares que marcaron su historia para luego reencontrarse con ella en la pantalla grande.

Peatonal Tours y Movie organizan el sábado 8 de agosto desde las 15.00, una experiencia que combina patrimonio, turismo cultural y cine a través de un recorrido temático por Punta Carretas, el barrio estrechamente ligado a la vida de la actriz, que culminará con la proyección de la película Último viaje a China en Movie Punta Carretas. Entradas a la venta por la web de los complejos Movie.

La actividad comenzará en el Museo Zorrilla, un sitio clave para comprender los orígenes familiares de la intérprete. Hija del escultor José Luis Zorrilla de San Martín y nieta del poeta de la patria, Juan Zorrilla de San Martín, China creció rodeada de arte y una intensa vida intelectual, un entorno que marcaría el inicio de una trayectoria que la convertiría en una de las grandes figuras del teatro, el cine y la televisión de ambas orillas del Río de la Plata.

China Zorrilla. Foto: Archivo. Foto: Archivo El País.

Desde el museo partirá un paseo por distintos rincones de Punta Carretas vinculados a la memoria de la actriz. A lo largo del recorrido, los participantes conocerán anécdotas de su infancia, episodios de su carrera y curiosidades sobre una personalidad que dejó una huella imborrable.

El tour estará acompañado por relatos y fotografías que reconstruyen momentos de su vida, desde sus primeros pasos en el teatro hasta su consolidación.

La experiencia finaliza en la sala de cine con la proyección del documental que funciona como homenaje a la actriz que se convirtió en una de las artistas más emblemáticas y queridas de nuestro país.