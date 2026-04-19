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"Ultimo viaje a China": justo homenaje a una mujer brillante y a un tiempo glorioso de la cultura uruguaya

Diego Fischer, autor del libro "A mi me aplauden", habla del documental sobre China Zorrilla que se estrena este jueves en cine uruguayos

Diego
Diego Fischer
19/04/2026, 02:37
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China Zorrilla

Recordar a China, es no solo un justo homenaje a una mujer que brilló en todos los ámbitos en los que se movió, sino también es evocar un tiempo glorioso de la cultura uruguaya. China, nieta e hija de una familia que formó el ADN de la cultura uruguaya, es retratada con habilidad por el director argentino Alejandro Maci en El último viaje a China.

La película nació en Montevideo hace más de cinco años, cuando le plantee al productor Alfredo Caro la idea de hacer de mi libro A mí me aplauden (Planeta, Montevideo 2012), un documental sobre China. Se venía el centenario de su nacimiento , y me pareció interesante llevar al lenguaje audiovisual la biografía de la gran actriz uruguaya, que tan bien fue recibida por los lectores rioplatenses.

La propuesta cruzó el charco; Caro se contactó con Pablo Echarri. En Buenos Aires, tuve dos largas reuniones con Echarri, la última en su oficina en la que también participó Maci y su asistente. Por cuatro horas respondí preguntas que sobre diferentes pasajes del libro. Luego el proyecto siguió su curso en el que no tuve ninguna participación, hasta que el martes fui invitado a su avant premiere.

Carlos Perciavalle y Soledad Silveyra —ambos del círculo más cercano a China— en un diálogo filmado en la casa del uruguayo en Laguna del Sauce, van desgranando anécdotas y recuerdos de una mujer que marcó la cultura rioplatense. La charla es ilustrada por fotografías extraordinarias de época y llevada por numerosos pasajes de películas y reportajes a Zorrilla.

La participación de Silveyra es precisa, cargada de emoción, cariño y agradecimiento. La de Perciavalle es extensa y está llena de anécdotas sazonadas por el cómico. El material de archivo es uno de los puntos altos del documental

Maci, al filmar los relatos de sus dos amigos, y los paisajes en blanco y negro, da un toque nostálgico a una crónica que muestra en sus diferentes facetas a un mujer que, como afirma Silveira, “fue la mayor actriz que se ha conocido hasta hoy en el Río de la Plata.”

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