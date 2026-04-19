"Ultimo viaje a China": justo homenaje a una mujer brillante y a un tiempo glorioso de la cultura uruguaya

Recordar a China, es no solo un justo homenaje a una mujer que brilló en todos los ámbitos en los que se movió, sino también es evocar un tiempo glorioso de la cultura uruguaya. China, nieta e hija de una familia que formó el ADN de la cultura uruguaya, es retratada con habilidad por el director argentino Alejandro Maci en El último viaje a China.

La película nació en Montevideo hace más de cinco años, cuando le plantee al productor Alfredo Caro la idea de hacer de mi libro A mí me aplauden (Planeta, Montevideo 2012), un documental sobre China. Se venía el centenario de su nacimiento , y me pareció interesante llevar al lenguaje audiovisual la biografía de la gran actriz uruguaya, que tan bien fue recibida por los lectores rioplatenses.

La propuesta cruzó el charco; Caro se contactó con Pablo Echarri. En Buenos Aires, tuve dos largas reuniones con Echarri, la última en su oficina en la que también participó Maci y su asistente. Por cuatro horas respondí preguntas que sobre diferentes pasajes del libro. Luego el proyecto siguió su curso en el que no tuve ninguna participación, hasta que el martes fui invitado a su avant premiere.

Carlos Perciavalle y Soledad Silveyra —ambos del círculo más cercano a China— en un diálogo filmado en la casa del uruguayo en Laguna del Sauce, van desgranando anécdotas y recuerdos de una mujer que marcó la cultura rioplatense. La charla es ilustrada por fotografías extraordinarias de época y llevada por numerosos pasajes de películas y reportajes a Zorrilla.

La participación de Silveyra es precisa, cargada de emoción, cariño y agradecimiento. La de Perciavalle es extensa y está llena de anécdotas sazonadas por el cómico. El material de archivo es uno de los puntos altos del documental

Maci, al filmar los relatos de sus dos amigos, y los paisajes en blanco y negro, da un toque nostálgico a una crónica que muestra en sus diferentes facetas a un mujer que, como afirma Silveira, “fue la mayor actriz que se ha conocido hasta hoy en el Río de la Plata.”

