El documental que recupera desde la amistad y la admiración, la vida y la obra de la "actriz de la patria"

La idea de viaje siempre implica un descubrimiento, aun cuando creemos conocer el trayecto y el destino. Cada travesía es distinta y deja ver nuevas aristas, pequeños detalles u otros que creíamos saber, pero que quizás ahora nos dicen otras cosas.

Eso pasa con El último viaje a China, el documental del argentino Alejandro Maci, que invita a un recorrido por un territorio con el que los rioplatenses estamos muy familiarizados: la vida y la obra de China Zorrilla.

Actriz, figura popular y cultural, China —porque es de esas estrellas a las que se las conoce con el cariño de un apodo— fue una parte importante de varias generaciones.

“China es única en su especie”, le dijo Maci a El País. “Más que actriz, una artista que se construyó a partir de una gran libertad personal y se movió como una pionera, en años en que una mujer no tenía elección. Ella hizo lo que creía que tenía que hacer y, desde ahí, construyó una artista ansiosa por seguir adelante, pero satisfecha con su vida, sin rencor, sin querer reescribir su historia. Como todos, tuvo cosas que salieron mejor y otras no tanto, pero fue inmensamente feliz porque fue plena”. En la película, Maci retrata ese camino.

El viaje está guiado por Soledad Silveyra y Carlos Perciavalle, colegas, compinches y amigos de China.

“El formato del documental —esa charla entre amigos recordando a una amiga— surge de una búsqueda sobre cómo se construye la memoria”, contó Maci. “Pensé en una construcción por fragmentos, como parches, a partir de ese diálogo entre dos personas muy cercanas a ella, casi como hijos en un sentido generacional, grandes amigos y compañeros de ruta”.

La charla fue filmada en los jardines de la casa de Perciavalle en Laguna del Sauce. Allí, según los interlocutores, China pasó momentos muy lindos y con el anfitrión hicieron El diario de Adán y Eva.

China Zorrilla y Carlos Perciavalle. Foto: Archivo El País

“Quería que ese encuentro fuera en la casa de Carlos, en Laguna del Sauce, un lugar muy cargado de sentido, donde se cruzan recuerdos, proyectos y una cierta mística vinculada a esos veranos en Punta del Este”. La casa también funciona como un personaje, y el blanco y negro con el que están filmados esos pasajes le da un aspecto nostálgico, algo fantasmal, de rescate de un tiempo.

Tomando como base el libro A mí me aplauden, de Diego Fischer, apoyado en un material de archivo cargado de imágenes inéditas, anécdotas contadas con su gracejo habitual por China y los comentarios de sus dos amigos, El último viaje a China construye un retrato completo de la artista. Va más allá de su obra, haciendo hincapié en detalles de una vida privada que ella cuidaba con celo.

Nacida Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz en 1922, China tuvo la alcurnia cultural de una familia patricia y de un linaje que incluía a su padre, el escultor José Luis Zorrilla de San Martín, y a su abuelo, el poeta de la patria, Juan Zorrilla de San Martín.

Debutó en el teatro en 1943 y a su regreso a Montevideo, tras una estadía en Londres, en 1948, se integró a la recién formada Comedia Nacional, de la que fue primera actriz. Fue una figura crucial del teatro uruguayo de su tiempo.

Por entonces, vivió cuatro años en Nueva York y en 1971 se mudó a Buenos Aires para rodar la primera de una larga carrera en el cine. Con su carisma, su pituca sencillez y una natural disposición a contar buenas historias, China se convirtió en una de las grandes figuras del espectáculo porteño con presencia en éxitos de cine, teatro y televisión. Falleció en 2014, hace ya 12 años.

“A China la conocí, pero no tuve una gran relación”, cuenta Maci, quien dirigió un documental sobre María Luisa Bemberg, otra aristócrata de la cultura. “Yo era muy joven y empezaba en el cine. Me tocó trabajar en una película con ella y más adelante trabajé en la de Oscar Barney Finn sobre Victoria Ocampo. Yo la observaba mucho y veía cómo disfrutaba en el set. Le gustaba trabajar”.

Este proyecto nació, según Maci, cuando Pablo Echarri, uno de los productores, vio El eco de mi voz, su documental sobre Bemberg. “Él ya venía conversando con Uruguay, a través de Alfredo Caro y la productora Sinapsis, para hacer una coproducción sobre China, y ahí me llamó”, recuerda.

Echarri le contó a El País que el nombre de Maci se lo sugirió el director Marcos Carnevale. “Existía la intención de parte de Alfredo Caro y la gente de Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, de contar la historia de la China y necesitaban un triángulo en materia de producción e incluir a los dos países”, le contó Echarri a El País. “Me pareció el mejor primer proyecto que podía tener para Alternativa, mi productora: contar la historia de la China poniéndole todo mi cariño y mi admiración al proceso creativo”.

Cariño y admiración es, justamente, el espíritu de El último viaje a China, que se estrena este jueves en cines uruguayos. Es una mirada entrañable a un tiempo y, claro, a una mujer que construyó, con su obra y su vida, una figura entrañablen en dos orillas de un río que ayudó a que parecieran aun más cerca. Era, como decía Maci, única en su especie.

“China es la actriz de la patria”, bromea en el documental Perciavalle jugando con su genealogía ilustre. Y El último viaje a China demuestra que algo de razón tiene.

