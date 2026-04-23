La desopilante anécdota de China Zorrilla que Soledad Silveyra rescató para despedir a su amigo Luis Brandoni

"Ahora no tengo un ángel, sino dos: la China y Beto". Con esa frase, Soledad Silveyra decidió compartir un momento muy íntimo de su profesión para homenajear a quien fuera su último compañero en el teatro, Luis Brandoni, fallecido el lunes a los 86 años.

La popular dupla de actores estaba protagonizando ¿Quién es quién?, que se vio interrumpida por problemas de salud. De hecho, la función del sábado 11 de abril se suspendió porque Solita no se encontraba bien, y fue ese día que Brandoni, estando en su casa, sufrió una caída desde una silla de escritorio y se golpeó la cabeza.

Fue internado para su control y recuperación y se esperaba que el hematoma subdural que se le había generado se reabsorbiera, pero no sucedió. Su cuadro se complicó y falleció tras nueve días ingresado en un sanatorio.

Desde entonces, Solita se ha dedicado a recordarlo con las más sentidas palabras. "Sos el último de los grandes en irse", fue lo primero que le escribió a través de sus redes sociales. Pero en las últimas horas sorprendió al compartir un video de un momento bien personal de los dos, que involucra a otra leyenda: China Zorrilla, de quien fue amiga entrañable y a quien rinde homenaje en El último viaje a China, que acaba de estrenarse en cines locales.

El video muestra un encuentro de Solita y Brandoni en el camarín. Silveyra se está peinando y maquillando cunado Brandoni llega, la saluda y repara en que hay una foto en la que su colega aparece con China Zorrilla. "¡Qué linda foto!", reacciona él y Solita bromea: "Yo la miro como que parece que me voy a levantar".

Luego le cuenta una anécdota: "Un día estábamos en Carlos Paz y yo me había operado recién las lolas, y se me encapsula una, me queda dura. Entonces yo le agarro la mano y le digo: '¡China, mirá, es una piedra!, y ella me saca la mano y me dice, '¡Pero mija, vos estás loca, cómo me vas a hacer tocarte las tetas!'". Lo más desopilante es que, mientras le hace el relato, le toma la mano a Brandoni y —aunque advierte que no lo va a hacer— recrea el gesto.

Entre sonrisas, ambos definen a la China como un personaje, y luego Brandoni se retira del lugar, no sin antes decir, con entusiasmo: "Gran semana tenemos eh, vamos a hacer como 2.700 espectadores". "No digas nada vos, esperemos", le acota su colega y él remata, con su clásico humor: "Bueno, olvidate de lo que dije". Un tierno recuerdo para seguir celebrando el legado de un actor clave.