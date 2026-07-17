Netflix lanzó el tráiler de la segunda parte de "Cien años de soledad": fecha de estreno y el nuevo elenco

Netflix publicó el tráiler de la segunda parte de la serie Cien años de soledad. Se estrenará el 5 de agosto y su gran final llegará el 26 del mismo mes.

La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez comenzó en setiembre de 2024 con ocho episodios y fue bien recibida por mantenerse fiel al libro. En este adelanto de la segunda parte se presentan algunos momentos clave que incluirá: el paso del tiempo en Macondo, las tensiones entre las nuevas generacionales de la familia y las transformaciones del pueblo, hasta la maldición que condenó a los Buendía desde sus orígenes. Principalmente, se narrará la firma del armisticio tras las guerras civiles del coronel Aureliano Buendía.

El trailer también revela el elenco que encarnará a los personajes de la aclamada novela. Julián Román interpretará a los gemelos Buendía, María Adelaida Puerta a Amaranta; Ángela Cano será Petra Cotes y Daniella Reyes Remedios, la bella. En esta nueva etapa, el Coronel Aureliano Buendía será Claudio Cataño y el rol de Úrsula Iguarán, matriarca de la familia, será de Marleyda Soto.

Cien años de soledad es una de las producciones más ambiociosas de Latinoamérica. Fue filmada en Colombia y realizada con el apoyo de la familia de Gabriel Garcia Márquez. En vida, el autor siempre se opuso a una versión cinematográfica de la novela. En una entrevista con Lídice Valenzuela en 1987 no descartó, sin embargo, la idea de una serie de televisión.

Publicada en 1967, el colombiano la escribió en el correr de 18 meses entre 1965 y 1966. El pueblo de Macondo está basado en su Aracata, su pueblo natal. Este lugar ficticio ya había aparecido en La hojarasca, su primer novela. Fue la Editorial Sudamericana de Buenos Aires la que decidió publicar Cien años de soledad. Con el tiempo, se convirtió en una de las obras referentes del realismo mágico, el movimiento literario latinoamericano que surgió en el siglo XX.