Premios Emmy: "The Pitt" lidera las nominaciones que incluye a "Hacks", "Pluribus", Bad Bunny y Taylor Swift

El drama médico The Pitt y la comedia Hacks encabezaron el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, equivalentes a los Oscar de la televisión estadounidense.

La serie protagonizada por Noah While acumuló 25 nominaciones, incluida una para mejor drama, mientras que la quinta y última temporada de la comedia que protagoniza Jean Smart obtuvo 24, una de ellas a la mejor comedia.

En la categoría de miniseries, la segunda temporada de Bronca de Betflix dominó con 16 nominaciones.

Una suerte de cruce entre ER: Sala de emergencias y 24, The Pitt ya había sido coronada como mejor serie dramática el año pasado, gracias a su ritmo incansable al mostrar el día a día de la vida de médicos de urgencias de un hospital en Pittsburgh, Pennsylvania.

Imagen de la serie "The Pitt". Foto: Archivo. Foto: HBO

En su segunda temporada, autoridades de inmigración llevan al hospital a una mujer herida. La serie alude a las amenazas que enfrentan las investigaciones médicas por los recortes de presupuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Noah Wyle, quien alcanzó la fama por su papel en ER, compite de nuevo como el favorito a mejor actor, premio que ya recibió en 2025 por su interpretación en The Pitt.

Pero la hegemonía del drama médico podría ser desafiada por Pluribus, que obtuvo 18 nominaciones.

Imagen de la serie "Pluribus". Foto: Archivo.

Creada por Vince Gilligan, detrás de Breaking Bad, la serie de Apple TV (servicio de streaming no disponible en Uruguay) sigue a una novelista misántropa que es inmune a un virus que ha dejado a la humanidad completamente dichosa y satisfecha.

Ya galardonada con un Globo de Oro en enero, su actriz principal, Rhea Seehorn, suena como firme candidata al Emmy a la mejor actriz.

Los otros competidores para mejor drama son la serie de suspenso político La diplomática de Keri Russell, la serie de espías Slow Horses, y la precuela de Juego de tronos, El caballero de los Siete Reinos.

Imagen de "El caballero de los siete reinos". Foto: Archivo. Foto: Steffan Hill / HBO

Hacks contra Widow's Bay

En el campo de la comedia, la competición se divide entre una veterana favorita y una recién llegada.

Hacks, la historia de una comediante que intenta revivir su carrera con ayuda de su asistente milenial, lidera con 24 nominaciones.

La estrella de la serie, Jean Smart, ya ha ganado cuatro Emmys por su interpretación de Deborah Vance y fue nominada de nuevo. Su coestrella Hannah Einbinder ganó su primer Emmy el año pasado.

Le sigue de cerca la nueva serie de horror y comedia de Apple Tv, La maldición de Widow's Bay, con 19 nominaciones.

Imagen de la serie "Hacks". Foto: Archivo.

En el apartado de comedia se espera una competencia feroz, con Terapia sin filtro de Apple TV, protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford como psiquiatras, y la temporada final de El Oso, una sátira en el mundo gastronómico de Chicago.

El Oso ha conseguido 21 premios Emmy en años anteriores, incluido dos para su protagonista, Jeremy Allen White, aunque este año no fue nominado.

Entre las nominadas a mejor miniseries están Bronca y Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette. Esta última atrajo una gran atención con su repaso del noviazgo de la pareja y sus muertes prematuras, pero solo obtuvo seis nominaciones.

Bronca, de Netflix, es protagonizada por Oscar Isaac y Carey Mulligan en su segunda entrega, y sigue la explosiva dinámica entre dos parejas.

Taylor Swift y Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que realizó Bad Bunny, recibió nueve nominaciones en la 78 edición de los Premios Emmy, convirtiéndose en el show de la final de este campeonato más nominado de la historia.

Bad Bunny en el show de entretiempo del Super Bowl. Foto: Archivo. PATRICK T. FALLON

La actuación del puertorriqueño está nominada en varias categorías que reconocen a los mejores programas de variedades por su diseño de producción, coreografía, dirección, peinado, diseño de iluminación, dirección musical, mezcla de sonido, dirección técnica y mejor trabajo de cámara. Y además compite por el galardón a mejor especial de variedades en directo.

Por su parte la película del último concierto de la gira de Taylor Swift, The Eras Tour: The Final Show, obtuvo cinco nominaciones a los Emmy, entre ellas a mejor especial de variedades pregrabado.

El largometraje sigue a Swift en el último concierto de la gira The Eras Tour, en Vancouver (Canadá), en el que cantó gran parte de sus canciones, desde las de su álbum debut de 2006 hasta su disco, The Tortured Poets Department (2024).

El filme, disponible en la plataforma Disney+, también está nominado a mejor dirección para un especial de variedades (Glenn Weiss), así como a montaje de imagen de un programa de variedades, mezcla de sonido y mejor dirección técnica y mejor trabajo de cámara.

Imagen del Eras Tour de Taylor Swift. Foto: Archivo. Foto: @irishsuarez / Difusión

La gala de entrega los premios Emmy se realizará el 14 de septiembre en Los Ángeles y será presentada por la estrella de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, Mariska Hargitay.

Los nominados al Emmy en las principales categorías

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (Disney+)

El oso (Disney+)

Hacks (HBO Max)

Margo's Got Money Troubles (Apple TV)

Nadie quiere esto (Netflix)

Only Murders In The Building (Disney+)

Shrinking (Apple TV)

Widow's Bay (Apple TV)

Mejor serie de drama

The Diplomat (Netflix)

The Gilded Age (HBO Max)

El caballero de los siete reinos (HBO Hax)

Paradise (Disney+)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Slow Horses (Apple TV)

Your Friends & Neighbors (Apple TV)

Mejor miniserie:

All Her Fault (Prime Video)

La bestia en mí (Netflix)

Bronca (Netflix)

DTF St. Louis (HBO Max)

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (Disney+)

Mejor actor en una serie de comedia

Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man, Disney+).

Steve Carell (Rooster, HBO Max).

Matthew Rhys (Widow's Bay, AppleTV).

Jason Segel (Shrinking, AppleTV).

Martin Short (Only Murders In The Building, Disney+).

Mejor actriz en una serie de comedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary, Disney+).

Ayo Edebiri (El Oso, Disney+).

Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles, AppleTV).

Lisa Kudrow (The Comeback, HBO Max).

Jean Smart (Hacks, HBO Max).

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown (Paradise, Disney+).

Gary Oldman (Slow Horses, AppleTV).

Mark Ruffalo (Task, HBO Max).

Rufus Sewell (The Diplomat, Netflix).

Noah Wyle (The Pitt, HBO Max).

Mejor actriz en una serie de drama

Carrie Coon (La edad dorada, HBO Max).

Chase Infiniti (Los testamentos, Disney+).

Keri Russell (The Diplomat, Netflix).

Rhea Seehorn (Pluribus, AppleTV).

Zendaya (Euphoria, HBO Max).

Mejor actor en una miniserie

Riz Ahmed (Bait, Prime Video).

Jason Bateman (Black Rabbit, Netflix).

Charlie Hunnam (Monstruo: La historia de Ed Gein, Netflix).

Oscar Isaac (Bronca, Netflix).

Matthew Rhys (La bestia en mí, Netflix).

Mejor actriz en una miniserie

Claire Danes (La bestia en mí, Netflix).

Sally Field (Remarkably Bright Creatures, Netflix).

Carey Mulligan (Bronca, Netflix).

Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, Disney+).

Sarah Snook (All Her Fault, Prime Video).

Con base en agencias