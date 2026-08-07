Qué hacer en Montevideo este fin de semana: La K'onga en el Antel Arena, Gustaf en el Movie y más recomendados

Luego de los pronósticos lluviosos de los últimos días, el clima y las propuestas del fin de semana invitan a salir de la comodidad del hogar. Habrá recitales, tanto de cumbia como de música clásica, y en el teatro el abanico de opciones incluye tanto comedia como drama.

La mítica agrupación de cuarteto argentino La K'onga volverá a Uruguay con un show en el Antel Arena, Gustaf realizará un espectáculo en Movie y la Orquesta Sinfónica presenta un repertorio eslavo.

"Canción del primer deseo"

Este sábado se presenta en el Teatro Circular Canción del primer deseo. Originalmente del australiano Andrew Bovell, la obra explora la herencia, el colonialismo y las heridas generaciones a través de la historia de Carmelia, hija de una familia franquista. La trama dirigida por Leonel Schmidt entrelaza pasado y presente. El elenco es encabezado por la actriz invitada Susana Groisman, junto a Aline Rava y Álvaro Lamas. Las entradas están disponibles en Redtickets a 600 pesos.

"Transensual"

El humorista argentino Favio Posca trae nuevamente su show Transensual este sábado a la Sala del Museo. Allí, presenta su amplia gama de personajes, como El Perro, y también realiza una crítica sobre el comportamiento humano, que discurre entre vicios y personalidades excéntricas.. Posca también ha presenado otros shows en Uruguay, como fue el caso de Bullshit en 2022. Entradas por Redtickets desde 1780 a 1980 pesos.

"Crónica de un pequeño milagro"

Gustaf lleva esta noche a la sala teatro del Movie su último unipersonal Crónica de un pequeño milagro. “Un actor ante una puesta en escena única como el destino que le depara a cada personaje que se aparece en su memoria”, se anuncia sobre este espectáculo donde comedia, nostalgia y realismo mágico se entrecruzan con naturalidad. Con la ingenua mirada de un niño, contará anécdotas y recuerdos de personas que han pasado por su vida.

El Gran Gustaf

La Konga

La banda cordobesa La Konga regresará a Uruguay mañana al Antel Arena con un show en el que repasaran lo mejor de su repertorio luego de 22 años de carrera. Integrada por Pablo Tamagnini, Diego Granadé y Nelson Aguirre, se consolidaron como una referencia del cuarteto, con casi 4.000.000 oyentes mensuales en Spotify. Las entradas están disponibles en Tickantel desde 1500 a 4300 pesos.

El grupo argentino La K'onga. Foto: Difusión.

"Bohemia"

La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre (OSSODRE) presenta Bohemia, un espectáculo bajo la dirección del Maestro Nicolás Rauss en el que se tocará un repertorio eslavo dividido en dos partes, con piezas de Dvořák y Prokofiev. En el piano como solista estará la rumana Alina Bercu. Las entradas están disponibles por Tickantel desde $170 a $900.