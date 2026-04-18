En el set de "Carmen Vidal 2": la película uruguaya que fue un éxito y filma su segunda parte

En el ascensor de la Intendencia de Montevideo se lee la palabra “Set” en una cinta al lado del botón del piso 1 y medio. Y era cierto: allí se estaba rodando la segunda parte de Carmen Vidal, mujer detective, otra vez escrita, dirigida y protagonizada por Eva Dans.

En el foyer hay unas 30 personas almorzando en una pausa de la filmación que desde mediados de marzo se extendió por cuatro semanas en Montevideo; tendrá unos días de rodaje en Buenos Aires. Del Palacio Municipal se utilizó ese piso; en una sala trabaja el equipo de maquillaje, en otra el vestuario, y la sala Roja fue el set para la escena de una conferencia.

Contra el balcón con columnas se armó un set para “un plano cortito” entre los antagonistas de la película, o sea Jorge Hernández (otra vez, Roberto Suárez), y un personaje nuevo que interpreta el argentino Luis Machín. “Se juntan para hablar sobre qué hacer cuando ganen una elección”, adelanta a El País (que visitó el set el séptimo día de rodaje), Alina Kaplan, productora y parte de elenco de esta comedia policial que se llamará ¿Quién engañó a Carmen Vidal?, y tiene estreno previsto para 2027.

Filmacion de la pelicula uruguaya ¿Quien engaño a Carmen Vidal?, secuela de la comedia negra uruguaya Carmen Vidal mujer detective, en el Palacio Municipal de Montevideo, ND 20260323, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Carmen Vidal, mujer detective se estrenó a fines de 2020, fue un éxito y ahora genera una secuela. El único antecedente de una película uruguaya con segunda parte es Reus 2: De vuelta al barrio, que llegó en 2023, 12 años después de la primera entrega.

Para volver al universo de Carmen Vidal, el primer obstáculo que encontró Dans fue narrativo, ya que la película termina con la detective flotando en el Río de la Plata, dada por muerta. Para su sorpresa al público le gustó la película y el personaje, y comenzó a idear cómo seguirla.

Para mediados de 2024, Dans tenía el primer borrador pronto (está filmando con el quinto borrador) y con el libreto comenzaron a presentarse a fondos de fomento. Ganaron cuatro: el FONA y Montevideo Filma que son de la Intendencia de Montevideo: el fondo de producción de Agencia del Cine y el Audiovisual del Urugua, y Uruguay Audiovisual, que permitieron que la secuela pudiera avanzar.

Filmacion de la pelicula uruguaya ¿Quien engaño a Carmen Vidal?, secuela de la comedia negra uruguaya Carmen Vidal mujer detective, en el Palacio Municipal de Montevideo, ND 20260323, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Tenía previstos rodajes en la Biblioteca Nacional, para lo que fue necesario crear un protocolo especial: hasta ahora, no estaba permitido filmar en su interior.

Lo que no ha cambiado en esta secuela es la intención de mostrar lugares uruguayos muy reconocibles. “Siempre prepondero actores y locaciones uruguayas, porque la impronta de Carmen Vidal es mostrar lo de acá: el bar Hispano, la Biblioteca Nacional, el BPS y un montón de locaciones verdaderas, para mostrar nuestras vidas”, dice Dans.

La directora dice que si bien ahora tiene más días de rodaje y más presupuesto, se mantiene la misma locura de Carmen Vidal. “Y con la pasión, no intacta, sino más todavía. Ojalá pueda seguir haciendo más películas”, dice Dans, quien es bajita y pide disculpas por la voz ronca, mientras almuerza el elenco y crew de la película.

Eva Dans en el rodaje de la película "¿Quién engañó a Carmen Vidal?". Foto: Martín Batalles.

“Tenemos pensada la tercera parte que queremos hacer en Brasil, y hay más proyectos”, dice Dans. “Ojalá se pueda, porque es difícil. Las mujeres directoras no tienen tanta carrera. Por ahí hacen una, o dos películas, y yo quiero hacer todas las que pueda. Ojalá podamos seguir teniendo financiamiento, y ojalá se amplíen los fondos”, dice.

En el balcón del piso 1 y medio la Intendencia, y mientras se apronta un tabaco (cuyo paquete comparte con actores del elenco que se acercan mientras charla), Dans habló de esta segunda entrega de la detective desmemoriada que es adicta a comer pizza, toma cerveza y fumar marihuana.

Filmacion de la pelicula uruguaya ¿Quien engaño a Carmen Vidal?, secuela de la comedia negra uruguaya Carmen Vidal mujer detective, en el Palacio Municipal de Montevideo, ND 20260323, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

—¿Cómo es tu forma de trabajar?, ¿llegás al set con todo claro o ves opciones en la marcha?

—No, soy muy precavida como directora. Hago los storyboard, así que tengo toda la película dibujada desde antes, con los planos pensados. Porque si llegás al set con todo el estrés, y además tenés que dirigir actores, si tirar planos y contraplanos, es un embole. Por eso le doy un espacio creativo a eso. De hecho estuve cinco semanas haciendo storyboard con Manuel Facal, mi pareja que también es director y dibujante, y eso cambia mucho. No solo para poder volar más artísticamente, también para trabajar concretamente. Porque es una película ambiciosa, son muchas locaciones y no es lo mismo si ya sabés que se va a ver tal cosa, arte arma eso, y no necesitas armar tres paredes.

—Antes de empezar la entrevista me decías que la gente quiere a Carmen Vidal, ¿a qué te parece que se deba ese éxito?

—Creo que el personaje tiene esas cualidades tan humanas, esas contradicciones propias que la hacen real. Tiene sus vicios, sus contradicciones, como todos, y eso hace que sea fácil reflejarse. Porque no es un héroe, es un antihéroe, como todos en nuestra vida cotidiana. Y Carmen Vidal mujer detective gustó porque la historia no transcurre en cualquier ciudad. Es Montevideo y a la gente le gustó mucho ver las verdaderas locaciones, como el gasómetro de la rambla, pero que en la película toma otro significado.

—La secuela se titulará ¿Quién engañó a Carmen Vidal?, ¿es referencia a Quién engañó a Roger Rabbit?

—Absolutamente. Fue la referencia de todo el proyecto y mi inspiración. Es de mis películas favoritas: amo a Robert Zemeckis, y le he robado de todo, hasta los planos.

—Decías que Carmen Vidal se salva porque queda flotando en una puerta de madera. ¡Como en Titanic!

—Bueno, reprodujimos exacta la puerta de Titanic. Y acá tenemos mucha cámara que se mueve, porque en la primera lo que podía hacer era paneo y zoom, era lo que tenía; y acá hay dolly, hay más cosas. Con el presupuesto que hay se hace lo que se puede, y acá hay mucho movimiento de cámara, así que también bienvenido Martin Scorsese. Y para la referencia de colores y el arte: Kaurismaki que ya estaba en la primera, y continúa ahora.

—Entonces esta Carmen rompe el preconcepto de que el cine uruguayo es quieto.

—Sí, para nada. No, estamos para nada tranquilos, y en esta redoblamos la apuesta.