Ciclo Realizadoras 2026: todas las películas, fechas y lugares donde ver cine con entrada libre en Montevideo

En conmemoración de un nuevo Día de la Mujer, la Intendencia de Montevideo inauguró ayer la sexta edición de Realizadoras, un ciclo de cine realizado por mujeres uruguayas. Este año, las actividades se extenderán hasta mayo e incluirán funciones con entrada libre en distintos centros culturales de la capital y alrededores.

Mañana a las 19.30 se podrá ver Alelí, de Leticia Jorge, en La Experimental de Malvín. La película, protagonizada por Néstor Guzzini, Cristina Morán, Mirella Pascual y Romina Peluffo, recorrió festivales internacionales.

También a las 19.30, pero en Casa de la Pólvora del Cerro, se exhibirá El aroma del pasto recién cortado, de Celina Murga. La película, que también tiene a Romina Peluffo como protagonista, cuenta con Martin Scorsese como productor ejecutivo e incluye al argentino Joaquín Furriel y el uruguayo Alfonso Tort en el elenco. En 2024 recibió el premio al mejor guion en el Tribeca Festival.

A las 20.00, en el Centro Cultural Parque del Plata (Canelones), se proyectará Quemadura China, de Verónica Perrotta. Basada en la obra de teatro homónima y protagonizada por César Troncoso y Néstor Guzzini, narra las secuelas psicológicas que produce la separación física de dos hermanos siameses. Además de dirigir, Perrotta actúa.

El ciclo continuará el sábado a las 18.00, cuando se exhiban los dos primeros capítulos de Desobedientes, de Dina Yael, en el centro Villa Prosperidad (Ángel Zanelli 2590). La serie documental, emitida por TV Ciudad y actualmente al aire los martes y miércoles a las 21.00 por Canal 5, recoge historias de mujeres uruguayas que lucharon por la igualdad. Desobedientes también podrá verse el domingo a las 19.30 en La Experimental.

Programación completa del ciclo Realizadoras

Agua invadida:



Sábado 21 de marzo, 19.00, Centro Cultural Alba Roballo.

Jueves 26 de marzo, 19.00, Sala Jorge Lazaroff.

Miércoles 8 de abril, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Viernes 24 de abril, 19.00, Centro Cultural Mercado Victoria.

Domingo 10 de mayo, 19.30, Centro Cultural Artesano.

Alelí:



Viernes 6 de marzo, 19.30, Centro Cultural La Experimental.

Jueves 12 de marzo, 20.00, Complejo Cultural Politeama (Canelones).

Miércoles 18 de marzo, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Jueves 19 de marzo, 19.00, Sala Jorge Lazaroff.

Viernes 20 de marzo, 19.00, Casa de la Cultura del Prado.

Jueves 26 de marzo, 19.30, Centro Cultural Artesano.

Jueves 16 de abril, 20.00, Centro Cultural Florencio Sánchez.

Carmen Vidal, mujer detective:



Viernes 13 de marzo, 20.00, Centro Cultural Parque del Plata (Canelones).

Viernes 20 de marzo, 19.30, Centro Cultural Casa de la Pólvora.

Martes 21 de abril, 19.30, Sala Zitarrosa.

Miércoles 22 de abril, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Jueves 30 de abril, 19.00, Sala Jorge Lazaroff.

Desobedientes:



Miércoles 4 de marzo, 17.00, Centro de Coordinación de Campo Galusso.

Viernes 6 de marzo, 17.00, Complejo Cultural Crece.

Sábado 7 de marzo, 18.00, Villa Prosperidad (Ángel Zanelli 2590).

Domingo 8 de marzo, 19.30, Centro Cultural La Experimental.

Miércoles 11 de marzo, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Jueves 12 de marzo, 19.00, Sala Jorge Lazaroff.

Jueves 12 de marzo, 20.00, Centro Cultural Florencio Sánchez.

Jueves 12 de marzo, 20.00, Centro Cultural Salinas (Canelones).

Jueves 19 de marzo, 20.00, Centro Cultural Florencio Sánchez.

Jueves 26 de marzo, 20.00, Complejo Cultural Politeama (Canelones).

Viernes 27 de marzo, 19.30, Centro Cultural Mercado Victoria.

Viernes 27 de marzo, 20.00, Centro Cultural Parque del Plata (Canelones).

Sábado 28 de marzo, 19.00, Centro Cultural Casa Pueblo.

Jueves 16 de abril, 19.30, Centro Cultural Artesano.

Sábado 18 de abril, 18.30, Centro Cultural Alba Roballo.

Martes 21 de abril, 18.30, Casa de la Memoria Ciudadana.

El aroma del pasto recién cortado:



Miércoles 4 de marzo, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Viernes 6 de marzo, 19.30, Centro Cultural Casa de la Pólvora.

Viernes 13 de marzo, 19.30, Biblioteca Amado Nervo.

Viernes 13 de marzo, 19.30, Centro Cultural La Experimental.

Sábado 14 de marzo, 19.30, Centro Cultural Julia Arévalo.

Jueves 19 de marzo, 19.30, Centro Cultural Artesano.

Viernes 20 de marzo, 20.00, Centro Cultural Parque del Plata (Canelones).

Jueves 9 de abril, 19.00, Sala Jorge Lazaroff.

Jueves 23 de abril, 20.00, Complejo Cultural Politeama (Canelones).

El mundo de Carolina:



Sábado 21 de marzo, 18.00, Comisión de Vecines del Monarca.

Miércoles 25 de marzo, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Jueves 9 de abril, 20.00, Complejo Cultural Politeama (Canelones).

Viernes 17 de abril, 19.30, Centro Cultural La Experimental.

Jueves 23 de abril, 19.00, Sala Jorge Lazaroff.

La fábula de la tortuga y la flor:



Viernes 20 de marzo, 18.00, Biblioteca Schinca.

Jueves 23 de abril, 19.30, Centro Cultural Artesano.

La quinta de los secretos:



Sábado 14 de marzo, 19.00, Balcón del Cerro.

Domingo 12 de abril, 19.30, Centro Cultural Artesano.

Martes 14 de abril, 19.30, Sala Zitarrosa.

Miércoles 29 de abril, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Quemadura China:



Viernes 6 de marzo, 20.00, Centro Cultural Parque del Plata (Canelones).

Jueves 12 de marzo, 19.30, Centro Cultural Artesano.

Viernes 13 de marzo, 20.00, Centro Cultural Salinas (Canelones).

Martes 17 de marzo, 19.30, Sala Zitarrosa.

Viernes 10 de abril, 19.30, Centro Cultural La Experimental.

Miércoles 15 de abril, 19.00, Centro Cultural Terminal Goes.

Jueves 16 de abril, 19.00, Sala Jorge Lazaroff.

Viernes 17 de abril, 19.30, Centro Cultural Casa de la Pólvora.

Un sueño errante:



Viernes 27 de marzo, 16.00, Cedel Carrasco.

Viernes 27 de marzo, 19.30, Centro Cultural La Experimental.

Martes 7 de abril, 19.30, Sala Zitarrosa.

Viernes 10 de abril, 19.00, Casa de la Cultura del Prado.

Viernes 10 de abril, 19.30, Biblioteca Amado Nervo.

Sábado 11 de abril, 18.00, Espacio Plaza.

Domingo 3 de mayo, 19.30, Centro Cultural Artesano.

Programa de cortometrajes:



Martes 24 de marzo, 19.30, Sala Zitarrosa.

Exhibición en TV Ciudad (22.00)

