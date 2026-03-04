Muestra de cine del Tridente: cuatro días de cine gratis en Punta del Diablo y un homenaje a César Troncoso

Punta del Diablo se prepara para cuatro noches de cine gratis frente al mar. Desde hoy al domingo 8, se realizará la IV Muestra de Cine del Tridente que combina títulos de Uruguay, Argentina y Brasil. Además, Alemania será el país invitado, y habrá un reconocimiento especial al actor César Troncoso.

La grilla arranca esta noche, desde las 19.00 con la apertura a cargo de la Banda Municipal de Lascano, seguida del reel animado Rocha Filma y la proyección del drama argentino Todas las fuerzas, de la realizadora Luciana Piantanida, a las 21.00.

Como en cada edición, la muestra apuesta a convertir la playa del Rivero en una sala de cine a cielo abierto. Si el clima se pone caprichoso, las funciones se trasladan a la Hostería del Pescador.

Mañana será uno de los platos fuertes: a las 21:15 se proyectará la alemana El gran golpe del Este, de Natja Brunckhorst, con Sandra Hüller y Max Riemelt.

Ambientada en tiempos de la reunificación alemana de 1990, la historia sigue a tres amigos que encuentran millones de marcos de la RDA en un depósito subterráneo. El detalle nada menor: el dinero pronto dejará de valer.

En tanto el sábado, la programación incluirá una sección del festival de animación Anima, el cortometraje Uruguay 2002 y la película uruguaya Quemadura china, de Verónica Perrotta. Esa noche también se realizará un homenaje a Troncoso, protagonista de la película y uno de los intérpretes más reconocidos del audiovisual uruguayo.

Imagen de la película "Quemadura china". Foto: Archivo.

El domingo se proyectará material generado en el taller “La gurisada ANIMA”, el documental poético La casa, de Adrián Machado, el corto en conmemoración al 8M, Jaladora del mar, y cierra el drama brasileño Kasa branca, de Luciano Vidigal.

Por cuatro noches, en Punta del Diablo se verá el horizonte, y también mucho cine.