"Fuego Sagrado": el reality de La Tele tiene dupla ganadora y Lucía Soria anunció qué pasará con el programa

Finalmente se conoció a la primera dupla de maestros asadores del Uruguay. El reality Fuego Sagrado, de La Tele, definió a los ganadores de esta edición después de una final en la que dos parejas se enfrentaron al último desafío de la competencia.

En su sexta temporada, el reality de asadores realizó una edición en duplas, y la compuesta por Allyson y Roberto, y Federico y Sofía se enfrentaron en la última instancia.

La final tuvo como protagonista al clásico Menú de Fuego, una prueba en la que las dos duplas debieron preparar, a elección, un menú de tres pasos: una entrada, un plato principal y un postre con dulce de leche. Con libertad para definir sus propuestas, las parejas pusieron en juego los conocimientos y las técnicas incorporadas durante la temporada.

Allyson y Roberto, la dupla veterana del certamen, fueron finalmente quienes consiguieron el mejor equilibrio entre los tres pasos y se consagraron como los primeros Maestros Asadores del Uruguay. Enfrente tuvieron a Federico y Sofía, una pareja joven que también llegó con solvencia y elogios del jurado a la instancia decisiva de la competencia.

Allyson y Roberto, los ganadores de "Fuego Sagrado: Duplas". Foto: Gentileza Canal 12.

Pero la final tuvo además otro anuncio. Antes de revelar quiénes serían los ganadores, Lucía Soria confirmó que ya está abierto el casting para una nueva temporada de Fuego Sagrado Duplas, por lo que el formato continuará con una nueva competencia entre parejas.

En la primera edición hubo parejas, amigos, compañeros de trabajo y hasta una abuela con su nieta; y ahora los interesados en participar pueden inscribirse a través del sitio oficial de Teledoce: casting de Fuego Sagrado Duplas.

Allyson y Roberto, los ganadores de "Fuego Sagrado: Duplas". Foto: Gentileza Canal 12

Una vez más, el jurado del programa estuvo integrado por Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Sebastián Manito. Soria, cocinera y referente de la gastronomía uruguaya, fue jurado de las primeras temporadas de MasterChef Uruguay, en Canal 10, antes de pasar a Canal 12 para ponerse al frente de Fuego Sagrado. Cauteruccio, además de su trabajo como cocinero de la selección uruguaya de fútbol, amplió su presencia en televisión con la conducción de The Floor, el programa de entretenimientos de Canal 12. Manito completa el jurado desde su experiencia en el ámbito gastronómico y editorial, ya que es el responsable del premiado Manual de parrilla del Uruguay.