El encuentro de Chris Namús con un jugador de la selección uruguaya en Europa y el regalo que le hizo

Chris Namús continúa compartiendo postales de sus vacaciones por Europa junto a su novio argentino, el productor Ariel Berra. Después de mostrar distintos momentos de su paso por Madrid y Mallorca, la exboxeadora decidió ordenar el viaje y comenzar a repasar destino por destino todo lo que vivieron durante sus románticos días de descanso.

“¡Vamos por orden!”, anunció en una nueva publicación en redes sociales, donde comenzó por Madrid.

Namús detalló las distintas fotos y videos que había compartido de la primera parte del viaje. La primera imagen fue la de ella con la valija, a punto de subirse al avión. Después mostró unos “churros deliciosos rellenos sin gluten”, un detalle especialmente pensado para ella ya que es celíaca.

También hubo espacio para el turismo. La pareja recorrió el museo Legends, donde Ariel posó junto a una miniatura de Diego Maradona y fotografió una camiseta de la selección argentina. Luego llegaron las postales de ambos en la Puerta de Alcalá, además de videos del Templo de Debod y de La Gran Vía.

Pero uno de los grandes momentos del paso por la capital española estuvo relacionado con la pasión de ambos por el fútbol. Namús compartió imágenes de su novio en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, y también mostró parte de la experiencia que vivieron desde un palco.

Incluso se permitió bromear con su novio por su entusiasmo durante la jornada: “Ari no paraba de traer comida a la mesa”, escribió junto a las imágenes. Después llegaron los videos de ambos disfrutando del partido.

Sin embargo, las últimas postales fueron las más especiales. Durante su estadía en Madrid, Namús y Berra tuvieron un encuentro con José María Giménez, zaguero de la selección uruguaya, y su pareja, Regi Iafolla.

Chris Namús y su novio Ariel Berra posaron con la camiseta de Josema Giménez. Foto: @chrisnamus

La visita terminó además con un regalo para la pareja: una camiseta que el futbolista les obsequió y con la que ambos posaron para el par de fotos que Namús decidió compartir con sus seguidores.

“No solo nos invitó sino que nos regaló una camiseta. Gracias a vos Josema y a Regi Iafolla por dejarnos vivir semejante experiencia junto a ustedes”, escribió la comentarista en ESPN KnockOut.

El encuentro fue una de las postales más particulares de unas vacaciones que Namús y Berra disfrutan como una suerte de luna de miel adelantada, a pocos meses de su casamiento.

La pareja lleva dos años de relación y está comprometida. El casamiento está previsto para fines de noviembre en Buenos Aires, donde actualmente están radicados, y luego proyectan una segunda celebración en Uruguay para compartir el momento con familiares y amigos de Namús que no puedan viajar a Argentina.

El viaje por España también tuvo como destino Mallorca, donde la pareja disfrutó de playas de aguas cristalinas, paseos y atardeceres, además de compartir con algunos familiares de Berra que viven allí.

Todo indica que Madrid fue apenas el primer capítulo. Después de ordenar las publicaciones de ese destino, Namús dejó planteado que todavía queda mucho material por mostrar de Mallorca, así que pronto habrá más imágenes.