El romance del año: el senador Carlos Moreira está en pareja con una conocida periodista 33 años menor

El ámbito de la política y el espectáculo sumó una nueva y sorprendente historia de amor. El exintendente de Colonia y actual senador de la República, Carlos Moreira, de 80 años, y la periodista y productora Janet Andrada, de 47, están en pareja desde hace seis meses.

La historia de ambos comenzó a gestarse hace un cuarto de siglo. Se conocieron hace 25 años durante un evento en Punta del Este, cuando ella integraba el equipo del programa Intrusos y él se desempeñaba al frente de la Intendencia de Colonia. En aquel entonces, Andrada, oriunda de Ombúes de Lavalle, conservó una foto de aquel encuentro por tratarse del jefe comunal de su departamento natal.

Carlos Moreira. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El reencuentro se produjo hace algunos meses, cuando la periodista invitó a Moreira a la tradicional Fiesta de la Prensa, durante el último verano. Aunque el senador finalmente no pudo asistir al evento, una llamada posterior para terminó dando pie a una nueva conversación y, poco después, al comienzo de la relación.

Tras sus respectivos matrimonios —Andrada estuvo casada durante 23 años con el padre de sus hijas— y ya encontrándose ambos solteros, la pareja se afianzó rápidamente, aunque en un comienzo prefirió mantener el vínculo en reserva.

En los últimos meses comenzaron a mostrarse públicamente, sin ocultar su relación, en acontecimientos de relevancia. El primero fue el acto por el aniversario del Partido Nacional en Plaza Matriz, donde oficializaron la pareja entre los compañeros del partido de Moreira.

También tuvieron un fin de semana romántico en Buenos Aires en la previa de la Noche de la Nostalgia. Y este fin de semana, se los pudo ver juntos en el Teatro Stella, donde asistieron a la función del espectáculo Volveré y seré millones del actor Juan Sebastián.

La diferencia de edad entre ambos es de 33 años, aunque quienes los conocen destacan la gran vitalidad del legislador y aseguran que atraviesan un excelente momento juntos. Andrada, en tanto, siempre conservó bajo perfil y por primera vez es noticia a raíz de su vida personal. Periodista y productora de reconocida trayectoria, ha desarrollado buena parte de su carrera vinculada a los medios y al mundo del espectáculo. Fue cronista de Intrusos en las temporadas de Punta del Este y también se desempeña habitualmente como realizadora de espectáculos en el Teatro Stella D'Italia.