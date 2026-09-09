"¿Ya le cortaron los testículos?": la pregunta de Camila Cibils que desconcertó a Eduardo Lust en Canal 12

Un momento hilarante tuvo lugar en Algo que decir, el programa de entrevistas que conduce Pablo Fabregat en Canal 12. El exdiputado Eduardo Lust, la periodista Camila Cibils, la Miss Uruguay Lucía Piñeyro y el músico Fata Delgado eran los invitados en una noche donde las risas incómodas se apoderaron de la conversación.

Todo ocurrió cuando Fabregat le planteó un desafío a Lust, teniendo en cuenta el estrecho vínculo que el dirigente tiene con el campo: debía asociar a distintos dirigentes políticos propuestos por la producción con animales o plantas características del ámbito rural.

El diputado fue respondiendo sobre diferentes referentes de la política uruguaya, hasta que llegó el turno de opinar sobre el expresidente Luis Lacalle Pou. "Es un novillo", sentenció sin dudar, y explicó que "ya pasó de ser ternero, pero si sigue en la política tal vez llegue a algo más dentro de los animales de campo".

La respuesta generó una inesperada intervención de Cibils, que llevó la comparación hacia un terreno que Lust no había previsto. "¿Pero al novillo ya le cortaron los testículos para que engorde?", lanzó la periodista de espectáculos, provocando algunas risas de los presentes.

"¡Bien Camila con ese dato!", celebró el conductor, y ella asintió que estaba "muy zarpada". Desconcertado, Lust retomó la palabra y aclaró: "Ese apunte que vos hiciste, yo lo hice en el sentido de la escala de ternero, novillo y toro".

Pero Cibils insistió con su interpretación: "Claro, pero el toro llega a ser toro si las tiene". Con una sonrisa, Lust trató de despegarse enseguida de la lectura que había hecho la periodista. "Yo lo dije de otra manera", señaló.

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Ella cerró la situación explicando que no quiso "matar" a Lust con su comentario y que fue lo primero en lo que pensó cuando él mencionó al novillo. Pero ante las justificaciones, Fata Delgado bromeó: "No la arreglás ni volviendo mañana".

Finalmente, Lust reconoció el aporte de la integrante de Telemundo y Fabregat dio por cerrado el episodio para continuar con el desafío. No obstante, la particular asociación entre Lacalle Pou y un novillo, seguida por la inesperada pregunta de Cibils sobre los testículos del animal, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más desopilantes de la emisión.