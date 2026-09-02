"Se fue muy rápido": Daniela Mercury se emocionó al hablar de Rada y reveló cuál proyecto les quedó pendiente

La emoción atravesó la última emisión de Algo que decir (Canal 12). El programa que conduce Pablo Fabregat dedicó una entrega especial en homenaje a Ruben Rada, fallecido el pasado miércoles, y varios invitados compartieron sus recuerdos junto al músico. Entre los invitados que se sumaron al tributo estuvo Daniela Mercury, quien participó a través de una videollamada y recordó con especial afecto al músico uruguayo.

"Estoy intentando seguir con alegría, que era la idea de Rada", comenzó la cantante que mantuvo un estrecho vínculo como amiga del uruguayo. Sin embargo, no pudo ocultar la emoción."Se fue muy rápido y no lo esperaba", reconoció al borde de las lágrimas, "me quedé muy sorprendida y estoy un poco emocionada al hablar de él".

Mercury contó que ambos estaban organizando volver a cantar juntos. Tenía, incluso, un proyecto que la entusiasmaba especialmente: llevar a Rada al carnaval de Brasil para unir el candombe uruguayo con el candomblé de Bahía. "Era un sueño", remarcó con pena cobre el proyecto trunco.

La artista brasileña destacó además que tiene relación con Rada desde hacía más de tres décadas. “Yo conozco a Rubén Rada desde 1995. Tengo sus álbumes”, recordó, antes de definirlo como un músico excepcional.

“Era realmente un genio”, afirmó Mercury. Y explicó: “Un genio en la percusión, un genio de la mezcla de jazz, de rock, de candombe”.

Para la cantante, uno de los grandes méritos de Rada fue haber logrado llevar una expresión profundamente arraigada en la cultura popular uruguaya a escenarios y públicos de todo el mundo. “Ha mantenido viva la tradición del candombe de las calles y ha hecho este posicionamiento de traer la cultura popular a otro nivel, al mundo profesional”, destacó.

Pero además del artista, Mercury recordó al hombre detrás de la música y los momentos de intimidad que compartieron. Entre las anécdotas que rescató hubo una particularmente entrañable: una comida que Rada le preparó en su casa.

“Tenemos muchas imágenes juntos en su casa. Hasta él hizo un pesto para mí”, contó entre risas. “Hizo comida para mí, una pasta con una salsa de pesto. La preparó y me la dio de regalo. Guardé por un año este pesto. Comí todo”, relató, provocando las risas de Fabregat.

Mercury también recordó las presentaciones que compartieron en Uruguay. Una de ellas fue en un casino, cuando Rada la invitó a cantar con él. La otra ocurrió en enero de este año, en Canelones, cuando fue ella quien lo convocó para que se sumara a su espectáculo con su percusión.

Ese último encuentro quedó especialmente grabado en su memoria. “Esto no me sale de la cabeza: este encuentro, esta magia y la alegría de conocerlo personalmente. Estábamos en el escenario como si estuviéramos en su casa, en mi casa”, recordó.

La relación entre ambos había trascendido los escenarios. Mercury contó que incluso había invitado a Rada y a su esposa, Patricia, a viajar a Bahía. “Nos tornamos amigos próximos, él y Patricia”, señaló.

Por eso, al intentar definir qué recuerdo le queda de Rada, la cantante habló de una presencia que permanece tanto en su música como en los momentos compartidos fuera de escena. “La memoria de Rubén está muy fuerte en todas las maneras, tanto en el escenario como afuera”, expresó.

Mercury recordó también las conversaciones que mantenían sobre distintos temas: “Es difícil hasta recordar tantas veces que estuvimos juntos y hablamos del mundo, de la situación política de Brasil, de Uruguay, de la música, de la cultura”.

Y volvió al proyecto que quedó pendiente. Contó que Rada quería acompañarla en Bahía y que ella tenía el deseo de compartir con él las calles y el carnaval brasileño. “Quería mucho estar en enero para salir en las calles con él y los grupos de candombe”, dijo.

Finalmente, la cantante valoró especialmente todo lo que aprendió sobre Uruguay durante estos últimos años a partir de su vínculo con Rada. “Fue mucho conocimiento de la cultura de Uruguay en estos dos últimos años conviviendo con Rubén Rada”, concluyó.

La emisión especial de *Algo que decir* estuvo dedicada íntegramente a recordar a Rada y reunió a figuras de distintos ámbitos que compartieron momentos personales y profesionales con el músico. Además de los invitados presentes en el estudio —Victoria Rodríguez, Pinocho Routin, Yamandú Cardozo y Fernando Peláez—, el programa contó con testimonios por videollamada de Dady Brieva, María Fernanda Callejón y Cristina Alberó, mientras que Coti y Migue Granados también se sumaron con mensajes para homenajear al artista.

