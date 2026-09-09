De qué murió Chiche Gelblung: sus últimas horas, las internaciones y el nuevo proyecto que tenía a los 82 años

A los 82 años, murió Samuel "Chiche" Gelblung, uno de los conductores más reconocidos del periodismo argentino. La noticia fue anunciada por Crónica TV este miércoles 9 de setiembre, pasadas las 7.00, mientras el periodista permanecía internado en terapia intensiva. Su fallecimiento cerró una carrera de más de cinco décadas en prensa escrita, radio y televisión.

Dueño de un estilo frontal y provocador, Gelblung construyó una figura popular que atravesó distintas generaciones de espectadores. Su nombre quedó asociado a programas como Memoria, Hola Chiche y Chiche en vivo, además de sus participaciones en Polémica en el bar y su trabajo en Crónica TV.

Pese a las dificultades de salud que había atravesado durante el año, seguía vinculado a sus programas y preparaba nuevos proyectos. Según contó su entorno a La Nación, hasta el día anterior a su internación trabajaba con normalidad e incluso estaba organizando un ciclo de streaming.

En cuanto al cuadro que precedió a su muerte, el diario argentino La Nación informó que había sido internado por un problema respiratorio relacionado con una patología de base. Sus allegados aclararon que no se trataba de una complicación nueva. El conductor ingresó al Sanatorio Mater Dei y luego fue trasladado a Los Arcos. La información difundida no precisó una causa médica definitiva del fallecimiento.

Su salud había estado especialmente comprometida en los últimos meses. En junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y afrontó una larga recuperación tras sufrir una trombosis en el tobillo. Esa hospitalización se sumó a otros episodios que habían obligado a interrumpir su actividad.

Chiche Gelblung. Foto: Captura.

En mayo sufrió una caída en su casa que le provocó una herida cerca del ojo izquierdo. Horas después volvió a descompensarse y fue internado de urgencia. El 20 de abril ya había sufrido una descompensación, por la que debieron colocarle dos stents. Tras esa intervención pasó tres días en Los Arcos.

Al recibir el alta retomó Hola Chiche, por Radio del Plata AM 1030, y Chiche en vivo, por Net TV. "Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito", le dijo a Ángel de Brito en LAM. Desmintió haber sufrido un infarto y restó importancia al episodio: “Ya está, ya pasó, se superó”.

“Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual”, agregó en aquella conversación. No era la primera vez que debía alejarse de los estudios por motivos médicos: en octubre de 2024 había sido hospitalizado por un cuadro febril y, un año antes, por una insuficiencia renal.

Nacido el 7 de febrero de 1944 en Villa Devoto, ingresó a la revista Gente en 1966 y llegó a dirigirla. También trabajó como corresponsal de guerra. En los años noventa consolidó su presencia televisiva con Memoria, un ciclo de informes y entrevistas que hizo de la provocación una marca. En radio pasó por emisoras como Mitre y Radio 10. Estaba casado con Cristina Seoane y tenía tres hijos y siete nietos.