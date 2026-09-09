Murió Chiche Gelblung a los 82 años: el periodismo argentino despide a una de sus figuras históricas

El periodismo argentino está de luto. Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años, luego de permanecer internado en terapia intensiva por problemas respiratorios. La noticia fue confirmada en la mañana por Crónica TV.

El reconocido periodista y conductor se encontraba en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, donde había sido ingresado de urgencia a comienzos de esta semana. Desde su entorno habían señalado que la internación obedecía a un problema respiratorio relacionado con una patología de base.

A pesar de sus dificultades de salud, Gelblung se había mantenido activo profesionalmente. De acuerdo con personas cercanas al comunicador, hasta poco antes de la internación estaba trabajando con normalidad e incluso se encontraba preparando un nuevo programa de streaming.

Su fallecimiento se produjo después de varios meses marcados por problemas de salud. En junio había permanecido casi un mes en terapia intensiva y posteriormente atravesó una extensa recuperación a raíz de una trombosis en un tobillo.

En abril también había sufrido una caída en su casa que le provocó una herida en el rostro. Días más tarde, el 20 de ese mes, tuvo una descompensación por la que debieron colocarle dos stents. Permaneció entonces tres días internado en el Sanatorio Los Arcos antes de recibir el alta.

Una vez recuperado, volvió rápidamente a su actividad habitual. Conducía Hola Chiche en Radio del Plata AM 1030 y Chiche en vivo por Net TV.

Chiche Gelblung. Foto: Archivo.

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, había declarado entonces en diálogo con Ángel de Brito para LAM. Aunque los médicos le recomendaban disminuir el ritmo de actividad, Gelblung reconocía que le resultaba difícil mantenerse alejado de los medios: “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual”.

Sus problemas de salud habían generado preocupación también en años anteriores. En octubre de 2024 estuvo internado en el Mater Dei debido a un cuadro febril. Un año antes había sido atendido de urgencia en el mismo centro por una insuficiencia renal, atribuida al uso prolongado de antiinflamatorios que tomaba por dolores de cadera.

Una extensa trayectoria en los medios

Con una carrera de varias décadas, Chiche Gelblung se convirtió en uno de los periodistas más reconocibles y también controvertidos de los medios argentinos. Desarrolló buena parte de su trayectoria entre la televisión, la radio y la prensa gráfica, además de incursionar en la fotografía y desempeñarse como corresponsal de guerra.

Su estilo frontal, su permanente búsqueda de impacto y una particular manera de abordar la actualidad lo transformaron en una figura de fuerte presencia en el periodismo de espectáculos, policiales y actualidad de Argentina.

A lo largo de los años estuvo al frente y formó parte de numerosos ciclos radiales y televisivos, manteniéndose en actividad incluso después de atravesar diferentes problemas de salud.

Su trayectoria fue distinguida en numerosas oportunidades. Entre otros reconocimientos, recibió premios Martín Fierro por su labor periodística en radio y televisión y un Premio Konex en la categoría Comunicación y Periodismo.

