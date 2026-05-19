Internaron en terapia intensiva a Chiche Gelblung tras una caída que derivó en una descompensación: qué le pasó

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que el conductor argentino de 82 años fue internado en terapia intensiva, apenas semanas después de haber atravesado una intervención quirúrgica.

Según se informó este lunes en el programa A la Barbarossa, el periodista sufrió una nueva descompensación en las últimas horas y quedó bajo observación médica. La información fue dada por la periodista Pía Shaw, quien explicó que los profesionales están evaluando su estado de salud.

“Está despierto. Estuvo hasta muy tarde ayer mandando mensajes. Pero esto que le sucedió en el lado izquierdo del ojo es lo que más genera preocupación en los médicos y la familia”, señaló la panelista al aire.

De acuerdo a lo informado, días atrás Gelblung sufrió una caída doméstica que le provocó un golpe cerca del ojo. Aunque el episodio generó inquietud en su entorno, el conductor continuó con su rutina laboral habitual. “Fue un golpe casero, que puede pasar muchas veces, pero al haber seguido con su ritmo de vida, no frena, generó una descompensación que derivó en una internación nuevamente”, agregó Shaw.

La internación ocurre a poco más de un mes de otro problema de salud que llevó al periodista al Sanatorio Los Arcos, de Buenos Aires. En aquella oportunidad, Gelblung había sido internado tras una descompensación y luego sometido a una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas.

Después de permanecer tres días internado, el conductor retomó rápidamente sus actividades tanto en Hola Chiche, su programa en Radio Del Plata, como en Chiche en Vivo, el ciclo que conduce en Net TV.

Chiche Gelblung. Foto: Archivo.

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, había declarado en una entrevista con LAM, el programa de América TV. En esa misma línea, buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud: “Ya está, ya pasó, se superó”.

El periodista también evitó dar detalles sobre el diagnóstico que derivó en la colocación de los stents y explicó que decidió volver a trabajar apenas recibió el alta médica, pese a las recomendaciones de reposo. “Siempre recomiendan descansar y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual”, afirmó entonces.

