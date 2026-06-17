Chiche Gelblung volvió a la televisión y reveló que quisieron amputarle la pierna: "Sentí que querían matarme"

Luego de unas semanas ausente por problemas de salud, Chiche Gelblung volvió a la televisión. A su regreso a la pantalla de Canal 9, el periodista de chimentos sorprendió con un testimonio sobre sus casi 30 días en terapia intensiva.

El periodista de 82 años habló en su programa, 70-20 Hoy en silla de ruedas y contó por primera vez detalles del complejo cuadro que atravesó tras sufrir una trombosis en el tobillo, lo cual derivó en graves complicaciones cardiovasculares y llevó a que le colocaran un stent.

El periodista recordó el duro diagnóstico que recibió al ingresar al sanatorio. “El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’, pero yo no me sentía así. No tengo perdón por ese tipo, porque nadie le puede decir eso a un paciente”, cuestionó.

Chiche Gelblung. Foto: Archivo.

Sin embargo, lo más angustiante llegó después. Según relató, mientras un cirujano vascular intentaba salvarle la extremidad afectada, otro especialista le propuso una solución más drástica. “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla, ya era la pierna”, recordó.

Gelblung admitió que había asumido la posibilidad de perder parte de su cuerpo para seguir con vida. “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía. Le dije a mi mujer que si era el precio, lo pagaba”, confesó.

El conductor fue crítico con respecto a la actitud de algunos de los profesionales que lo trataron. “Sentí que querían matarme. El tema no era perder el pie sino la vida y mi reacción fue decir: ‘Yo no estoy golpeando la puerta del cielo’”, sostuvo.

En este contexto, destacó el trabajo del cirujano vascular que finalmente logró revertir la situación. “Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”, explicó.

La intervención se realizó bajo sedación, aunque el periodista permaneció consciente durante buena parte del procedimiento. “Yo tenía conciencia de lo que estaba pasando. Sentía que le estaba ganando la batalla, sentía cómo se estaba abriendo la arteria”, compartió.

En una visita a Crónica TV, el periodista fue recibido entre aplausos y muestras de afecto por sus compañeros. “Queremos brindarle nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño. No solo de la gente que hace Crónica, sino de aquellos jóvenes que hemos tomado en vos las ganas de luchar y de hacer un periodismo que despierte conciencia”, expresó el periodista Eduardo Miguel Prestofelippo, y Gelblung respondió con su habitual sentido del humor: “Cada dos años tengo que enfermarme para que me hagan esto”.

Durante la charla también contó que pensaba en el trabajo mientras estaba internado. “Extrañé trabajar. A esta profesión tenés que extrañarla siempre, si no, no la podés hacer. Tenés que extrañarla, tenés que sentirla”, afirmó.

Además, lamentó haberse perdido la cobertura del Mundial 2026. “Yo hubiese querido estar en estos momentos en el Mundial. Hubiera estado en el Mundial, no el Rulo”, dijo entre risas, para luego aclarar que mantiene una excelente relación con su colega. “No tengo problemas con el Rulo, lo quiero mucho. Está haciendo una cobertura muy buena”.

Actualmente, Gelblung continúa con su recuperación acompañado por su familia y bajo seguimiento médico. Aunque todavía se moviliza en silla de ruedas y deberá afrontar un período de rehabilitación para recuperar fuerza y movilidad. El periodista se mostró con ganas de retomar de a poco su rutina laboral.

La Nación/GDA