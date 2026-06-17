El fuerte mensaje de la familia de Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro: "Se trata de una estafa"

Mientras el accidente fatal ocurrido en Río de Janeiro continúa conmocionando a las redes sociales, la familia de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que murió en la tragedia aérea, emitió un comunicado para aclarar la situación de su repatriación a Argentina.

Desde que se confirmó que el creador de contenidos viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron en el aire el pasado domingo, comenzaron a circular rumores sobre el traslado de sus restos. Este martes, distintos medios argentinos señalaron que el proceso de repatriación podía extenderse hasta diez días debido a los trámites burocráticos requeridos, además de implicar un costo estimado de entre 5.000 y 10.000 dólares.

Ayer también se confirmó que el cuerpo de Gaspi fue liberado por el Instituto Médico Legal de Río de Janeiro y quedó en condiciones de ser trasladado a Argentina. Según informó Globo, dos amigos del youtuber fueron quienes realizaron los trámites necesarios para concretar la repatriación.

El youtuber argentino Gaspi murió a los 23 años. Foto: Archivo. Foto: Captura de YouTube.

A raíz de la noticia de su fallecimiento, comenzaron a surgir en redes sociales distintas colectas destinadas a recaudar fondos para cubrir los gastos. Ante la proliferación de estas iniciativas y las versiones cruzadas sobre la situación económica de la familia, los familaires de Gaspi difundieron un comunicado a través de la cuenta de X de Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu.

"Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi. Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que Gaspi pueda regresar a Argentina en los próximos días y descansar en paz. Por este motivo, cualquier colecta, campaña o pedido de dinero que vean circulando en su nombre no es oficial y se trata de una estafa", expresa el mensaje.

MENSAJE DE LA FAMILIA DE GASPI:



Queremos aclarar que no existe ninguna colecta oficial para cubrir los gastos relacionados con Gaspi.



Gracias a la solidaridad de un grupo de personas y a la ayuda recibida de manera privada, ya se lograron cubrir los costos necesarios para que… — Coscu (@Martinpdisalvo) June 17, 2026

El comunicado agrega: "Lamentablemente, hay quienes intentan aprovecharse de situaciones tan dolorosas como esta. Les pedimos que no colaboren con ninguna iniciativa. Sabemos que muchísima gente sigue teniendo la intención de ayudar, y eso habla del cariño enorme que Gaspi y Lucas supieron generar en tantas personas con su arte. Hoy, la mejor manera de honrarlos es mantener vivo su recuerdo, compartir lo que nos dejaron y acompañar a sus seres queridos con respeto y cariño. Gaspi y Lucas vivirán por siempre en nuestros corazones".

Gaspi. Foto: Archivo. Instagram: @gaspipd.

En el accidente aéreo ocurrido el domingo fallecieron 18 personas, entre ellas el cantante estadounidense Oliver Tree y el director argentino Lucas Vignale. De acuerdo al informe de bomberos, las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron en un estacionamiento con varios vehículos, provocando un incendio en el lugar.

La policía investiga si el vehículo realizaba traslados comerciales sin licencia, ya que de acuerdo a una denuncia, arrastraba un "mantenimiento vencido y un registro de horas de vuelo inconsistente".