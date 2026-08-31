La luna de miel adelantada de Chris Namús y su novio argentino en el verano europeo: besos y agua cristalina

Chris Namús disfruta por estos días del verano europeo, donde celebra el amor. La exboxeadora y excampeona uruguaya emprendió junto a su novio, el productor argentino Ariel Berra, unas vacaciones que tienen sabor a “luna de miel adelantada”, a pocos meses de que la pareja pase por el Registro Civil.

Los novios viajaron a España y recorrieron Madrid y la isla de Mallorca, donde combinaron descanso, paseos y un reencuentro familiar. Allí residen algunos primos de Berra, por lo que el viaje también tuvo espacio para compartir con sus afectos.

Namús fue mostrando distintas postales de las vacaciones en sus redes sociales: baños en playas de aguas cristalinas, caminatas, recorridos por la ciudad y atardeceres del verano europeo. Pero entre las imágenes hubo también lugar para una romántica declaración dedicada a su futuro esposo.

“Qué hermoso que es estar contigo. Hoy tocó acá, por estos lados de vacaciones, pero es igual de hermoso en La Teja, en Nuevo París o en Villa Pueyrredón. Donde sea, pero siempre juntos. Te amo”, escribió la uruguaya en X, junto a una galería de fotos romántica.

Qué hermoso que es estar contigo, hoy tocó acá, por estos lados de vacaciones, pero es igual de hermoso en La Teja, en Nuevo Paris o en Villa Pueyrredón, donde sea pero siempre juntos ❤️

Te amo @arielgberra pic.twitter.com/kRzGvaX0zs — Chris Namús (@ChrisNamus) August 31, 2026

El viaje llega en un momento especial para la pareja. Namús y Berra llevan dos años de relación y están comprometidos, con planes de casarse a fines de noviembre en Buenos Aires, ciudad en la que actualmente están radicados.

La propuesta de matrimonio ocurrió tiempo atrás y también tuvo como escenario un viaje. Berra tenía previsto pedirle casamiento durante unas vacaciones en Estados Unidos y su idea original era hacerlo en uno de los parques de Disney. Los planes cambiaron sobre la marcha y finalmente eligió Miami para sorprenderla.

“No era lo que tenía pensado, pero la verdad que estuvo súper lindo; yo me emocioné un montón”, contó Namús tiempo después sobre aquel momento. Aunque Berra registró la propuesta en video, la pareja mantuvo el compromiso en reserva durante varios meses y recién lo hizo público en febrero.

Ahora, mientras avanza la cuenta regresiva para el casamiento, ambos aprovecharon para regalarse este recorrido por España, una suerte de luna de miel antes de tiempo.

Namús y Berra se conocieron por motivos laborales vinculados al boxeo. Ella se desempeña como comentarista en ESPN KnockOut, mientras que él trabajó como productor del ciclo. La relación trascendió rápidamente el ámbito profesional y desde el año pasado comparten su vida en Buenos Aires.

Después del casamiento previsto para fines de noviembre en Argentina, la pareja proyecta una segunda celebración en Uruguay para que la familia y los amigos de Namús que no puedan viajar tengan también la oportunidad de acompañarlos.

Por ahora, antes de vestidos, anillos y ceremonias, la exboxeadora y el productor disfrutan de su particular anticipo de luna de miel entre Madrid y Mallorca, con una consigna que ella misma resumió en sus redes: no importa demasiado el destino, sino estar juntos.