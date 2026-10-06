Se fugó del Inisa un implicado en crimen de un policía; tiene 20 años y había vuelto desde una cárcel de adultos

Agustín Cuello, de 20 años e implicado en el homicidio del sargento de la Guardia Republicana Joel Rodríguez, se fugó del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). El joven había tenido un paso por prisión preventiva en un centro de adultos, pero posteriormente regresó al organismo para continuar cumpliendo una condena por un asesinato cometido cuando era menor de edad.

La fuga ocurrió en la madrugada de este martes desde el instituto ubicado sobre la Avenida José Belloni. Cuello ya había protagonizado otra fuga en febrero de 2025, meses antes del crimen del policía.

A raíz de su regreso al Inisa se intensificó una discusión sobre dónde deben permanecer los mayores de edad que tienen una condena pendiente por delitos cometidos durante su adolescencia y son imputados por nuevos hechos en el sistema penal adulto.

Tras su detención por el crimen del sargento, el juez Diego González aceptó la formalización y dispuso su prisión preventiva. Sin embargo, la Justicia de Adolescentes reclamó su reintegro al Inisa, al entender que la sentencia por el homicidio anterior estaba firme y debía cumplirse antes que la nueva medida cautelar.

Un homicidio, una fuga y una nueva imputación

La condena que Cuello cumplía en el instituto era por el asesinato de un adolescente de 15 años, cometido el 13 de diciembre de 2023 en Cruz de Carrasco. La víctima fue ejecutada dentro de su casa, frente a su madre y una hermana. Por ese crimen, Cuello recibió una pena de cuatro años de internación.

El 17 de febrero de 2025 escapó junto a otro interno, conocido como Antuan, durante una salida autorizada a una piscina en Solymar. Ambos huyeron en una camioneta que los esperaba.

Horas después, Antuan fue encontrado muerto en Maroñas. Cuello fue investigado por su posible participación en ese homicidio. Aunque no llegó a ser condenado, la Policía tiene grandes sospechas sobre su participación.

Cinco meses más tarde, Cuello fue detenido por el ataque contra Joel Rodríguez. El sargento de 35 años fue baleado durante una rapiña ocurrida el 11 de julio de 2025 cerca del Molino de Pérez, en Punta Gorda.

Cuello fue imputado como presunto coautor de rapiña especialmente agravada y homicidio muy especialmente agravado. Después de esa resolución, volvió al Inisa por la condena pendiente.

Los adultos en el Inisa y una reforma pendiente

La nueva fuga ocurre mientras el Parlamento discute cambios para impedir el retorno al Inisa de personas que ya ingresaron al sistema penal adulto.

La legislación vigente establece que cumplir 18 años durante una medida de internación no determina el traslado a una cárcel de adultos.

El diputado nacionalista Pablo Abdala presentó en marzo un proyecto para establecer expresamente que los mayores que ingresen por disposición judicial a una cárcel, dentro de un proceso penal adulto, no vuelvan al Inisa. En esos casos, el saldo pendiente de la medida adolescente se cumpliría en establecimientos para adultos.

Hace algunos días, integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados acordaron avanzar en la discusión de la iniciativa tras recibir al sindicato.

El Poder Ejecutivo también anunció en marzo que trabajaría en una solución normativa. En setiembre, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, volvió a cuestionar el regreso de adultos al organismo y advirtió sobre las dificultades que esas situaciones generan en los centros.