Ofrecen un nuevo acuerdo a los ahorristas de Conexión Ganadera que quedaron fuera del primer reparto

Abogados de damnificados de Conexión Ganadera impulsan una nueva propuesta de acuerdo para que unos 450 clientes que no adhirieron al convenio anterior puedan sumarse al reparto del dinero recuperado, según pudo saber El País. Este grupo representa aproximadamente el 10% del total de afectados.

La iniciativa ya cuenta con el aval del síndico Alfredo Ciavattone. Para avanzar, se debe reunir adhesiones del 85% dentro de ese grupo de acreedores. Una vez obtenidas las firmas, la sindicatura las revisará y presentará el acuerdo ante el juez del concurso para su homologación.

El dinero para estos pagos provendrá del mismo fondo de US$ 35 millones obtenido por la venta del ganado recuperado. El primer convenio comenzó a pagarse en la última semana de setiembre, previa agenda con los abogados de los damnificados, tal como informó El País.

El nuevo proyecto, establece un pago base del 4,75% del crédito reconocido en el concurso. El porcentaje podrá aumentar si crecen los activos disponibles, siempre que se preserven las reservas necesarias para atender los derechos de quienes no adhieran. El primer acuerdo fijaba una base del 5%, que también podía incrementarse.

Para quienes tenían animales a su nombre que fueron encontrados y vendidos, la nueva propuesta prevé un cobro del 31,5% de su valor de venta. En el convenio anterior, ese porcentaje era de 33,3%. La base de cálculo es el ganado recuperado y comercializado, no necesariamente toda la inversión.

Los firmantes aceptan con este acuerdo resolver las diferencias sobre la propiedad del ganado y sus costos de mantenimiento, y desisten de los reclamos judiciales sobre esos puntos. Sin embargo, todavía conservan los demás derechos en los concursos y frente a terceros, así como su participación en las causas penales. El documento aclara expresamente que la adhesión permite promover acciones contra el Estado.

El proyecto fija un plazo de pago de 60 días desde la transferencia de los fondos de la cuenta judicial a la cuenta operativa, mediante cheque o transferencia bancaria.

Ampliación de denuncia por operaciones patrimoniales

En paralelo, los abogados Leonardo Costa, Santiago Alonso y Graciana Abelenda presentaron una ampliación de denuncia ante la Fiscalía especializada en Lavado de Activos. Solicitaron investigar operaciones patrimoniales vinculadas a la familia Basso-Cabral y adoptar medidas cautelares sobre los bienes de las personas señaladas en el escrito.

La denuncia pone sobre la mesa un informe contable presentado por la familia, que sostenía la existencia de un saldo a favor de Gustavo Basso de unos US$ 7,86 millones frente a Conexión Ganadera, con la reconstrucción realizada por la sindicatura. Según el escrito, el síndico calculó, en cambio, un adeudo de aproximadamente US$ 45,3 millones.

Los denunciantes sostienen que fondos de la empresa se utilizaron para adquirir inmuebles a nombre de familiares y terceros. Basan parte del planteo en la declaración de una escribana y piden que la Fiscalía investigue posibles delitos de lavado de activos.