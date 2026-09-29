Discusión que incluyó disputa por una milanesa sin pagar llevó a denuncias cruzadas entre edilas del FA en Rivera

Una disputa entre dos edilas del Frente Amplio de Rivera terminó en la Justicia. Marta Diniz presentó una denuncia por violencia de género contra Daiana de Mello, pero la jueza entendió que los hechos no encuadraban en esa figura. Sin embargo, resolvió que los hechos denunciados de "apariencia delictiva" sean puestos en conocimiento de Fiscalía.

El caso fue tramitado inicialmente ante el Juzgado Especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de Rivera de 2do Turno. También existen denuncias presentadas por De Mello contra Diniz por episodios previos.

Según el expediente al que accedió El País, la magistrada entendió que la denuncia presentada por Diniz —la última presentación judicial en este cruce— no configuraba una situación de violencia de género, al considerar que entre las involucradas no existía una "relación desigual de poder en base al género". Tampoco consideró aplicable la normativa sobre violencia doméstica por la inexistencia del vínculo requerido entre las partes.

Pero la resolución no descartó los hechos denunciados. La jueza dispuso comunicar a Fiscalía aquellos que consideró de "apariencia delictiva", para que el Ministerio Público determine si corresponde investigarlos y, eventualmente, solicitar medidas ante la Justicia penal.

Uno de los aspectos centrales del planteo es que Diniz manifestó sentir miedo de De Mello y "no poder más". La defensa de la denunciada cuestionó con dureza esa versión y sostuvo que el enfrentamiento debe analizarse como una "disputa política" entre dos dirigentes con cargos similares dentro de la Junta Departamental. Tras una apelación de Diniz a la resolución que descartó la violencia de género, la defensa de De Mello pidió que se mantuviera lo resuelto y afirmó que se pretendía “judicializar un conflicto o debate de discrepancia política interna”.

La defensa sostuvo que Diniz “le ha echado leña al fuego” a un conflicto previo. También afirmó que junto con otros integrantes de su sector habría buscado “ridiculizar y exponer al escarnio público” a de Mello.

Como respaldo, la defensa mencionó audios incorporados al expediente en los que, según manifestó, Diniz y otro edil coordinaban acciones para "atacar pública e internamente" a de Mello. El escrito señala que esos elementos ya fueron denunciados ante Fiscalía. También acusa a Diniz de haber impulsado dentro de ámbitos partidarios la expulsión de de Mello del Frente Amplio y que la disputa incluye diferencias entre los sectores políticos a los que pertenecen ambas.

Diniz y De Mello son edilas titulares del Frente Amplio en Rivera, aunque fueron electas por sectores diferentes. De Mello integra la lista 609, mientras que Diniz pertenece al Partido Comunista y además figura como la coordinadora de la región noreste del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Consultada por El País acerca de los hechos que motivaron su denuncia y del temor manifestado hacia De Mello, Diniz prefirió no dar declaraciones. “El tema lo voy a tratar en otro ámbito”, respondió.

La polémica por una milanesa

Uno de los antecedentes públicos entre ambas ocurrió en agosto, cuando De Mello fue acusada de haberse retirado de un local de La Pasiva en Montevideo sin pagar una milanesa. La edila negó la versión y anunció acciones por difamación e injurias contra quienes habían difundido la acusación y contra ediles de Rivera que se habían hecho eco de ella.

A comienzos de agosto, Diniz había opinado públicamente sobre aquel episodio. “Es lamentable el hecho”, dijo entonces y agregó que, “si ocurrió así” correspondía conocer lo sucedido y tomar medidas porque implicaba una “mala imagen para todo el cuerpo”.

La polémica reaparece en el escrito presentado ahora por la defensa de De Mello. Allí sostuvo que Diniz la individualizó públicamente por aquel episodio y cuestionó que se la haya presentado como responsable de retirarse sin pagar.

Los cruces de De Mello dentro del FA

El cruce se desarrolla además en un contexto en el que de Mello ya había quedado en el centro de otras controversias dentro del FA. En mayo, durante una actividad de “El FA te escucha” realizada en Rivera y encabezada por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó públicamente la marcha del gobierno de Yamandú Orsi.

Frente a dirigentes de la fuerza política, habló de una fuerte “desilusión” entre votantes del FA, criticó el funcionamiento del Mides y señaló carencias en el Hospital de Rivera. “Rivera necesita un cambio urgente”, dijo.

Días después mantuvo una reunión con dirigentes del Partido Nacional encabezados por el senador Martín Lema. De Mello defendió entonces públicamente el diálogo entre dirigentes de diferentes partidos y sostuvo que no había lugar para el “fanatismo”.