"No fui con intención de matarlo": Moisés habló desde la cárcel y dio su versión sobre el asesinato de su padre

Moisés Martinez, el hombre que mató a su padre de múltiples disparos en mayo de 2025, habló este miércoles por primera vez con un medio de prensa, donde dio detalles sobre cómo fue el homicidio y señaló que no tuvo intención de asesinar a su progenitor. Esto ocurre luego de que el pasado lunes el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1.º Turno confirmara por unanimidad su condena a 12 años de penitenciaría por el crimen.

El caso tuvo como antecedente una historia prolongada de violencia física, psicológica y sexual ejercida por el padre de Moisés, Carlos Martínez, contra integrantes de su familia. El Tribunal calificó al padre de Moises como un “torturador y tirano doméstico” y consideró confirmados a tras testimonios recabados durante el juicio, los maltratos y abusos cometidos durante años.

"Lo menos que yo podía hacer era ir a la casa [de su padre] y preguntarle por qué nos había hecho tanto daño, yo no fui con intención de matarlo, no soy una persona violenta, tampoco tengo antecedentes", dijo Martínez en una entrevista con Subrayado (Canal 10).

Consultado sobre por qué llevó un arma a la casa, el acusado dijo que eso no fue así, sino que el arma la tenía su padre. "Yo no llevé un arma, no fui a matarlo, no tuve otra alternativa", manifestó.

Relató que su padre le abrió la puerta y que allí Moisés intentó hablar con él, diciéndole que "ya no era ese niño inocente y débil que antes torturaba y maltrataba".

"Intenté tener una conversación tranquila con él, en el momento, se puso violento, agresivo, porque yo le dije que si él seguía con esa idea de irse a Paysandú, yo le iba a contar al barrio lo que él había hecho con nosotros, porque todos lo tenían como un buen vecino", detalló.

Moisés Martinez. Foto: Ignacio Sánchez / Diario El País.

Sostuvo que en ese momento, su padre "se puso violento". "Sacó un arma, me hice de ella, y pasó lo que pasó", acotó.

De acuerdo al Tribunal de Apelaciones, se concluyó que "el acusado (Moisés) le disparó (a su padre) sin oportunidad de que se defendiera: lo ejecutó". Sobre esto, el joven señaló: "El expediente dice tantas cosas que no son... La realidad la sé yo y Dios", manifestó.

"Los tiros son dos de frente, él cayó y yo le seguí disparando, pero fueron todos de frente, yo me sorprendí por la cantidad de tiros, fue el momento, el dolor que sentía, lo que me había enterado de mi hermana y mi madre, no fui con esa idea de matarlo, no tuve otra alternativa", reiteró.

Consultado sobre cuántos días estuvo con el cuerpo de su padre tras el asesinato, Moisés negó que haya estado dos días con él, aunque decidió no brindar mas detalles. "Eso lo habla mi abogado, prefiero no contestar", dijo. Relató que en ese momento estaba en un estado de "conmoción, dolor y angustia".

Moisés Martinez junto a su abogado, Rodrigo Rey. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Caso de Moisés

El caso tuvo como antecedente una historia prolongada de violencia física, psicológica y sexual ejercida por Carlos Martínez, padre de Moisés, contra integrantes de su familia. El Tribunal de Apelaciones calificó al hombre como un "torturador y tirano doméstico" y consideró acreditados, a partir de los testimonios presentados durante el juicio, los maltratos y abusos cometidos durante años.

En 2010, Carlos Martínez había sido condenado a tres años y dos meses de penitenciaría por un delito continuado de atentado violento al pudor contra su hija Sara, hermana del acusado. Según la sentencia, las agresiones sistemáticas cesaron en torno a ese año, cuando el hombre fue condenado y la familia dejó de convivir con él, aunque posteriormente hubo algunos contactos y episodios puntuales.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025. De acuerdo con la reconstrucción judicial, durante los días previos al homicidio, Martínez mantuvo conversaciones con su madre y sus hermanas en las que conoció nuevos detalles sobre la violencia que habían padecido. Esas revelaciones le provocaron una profunda angustia.

Moisés Martinez. Foto: Ignacio Sánchez / Diario El País.

La familia también manejaba la posibilidad de que el padre se trasladara a Paysandú para reencontrarse con su expareja, Mercedes Pereira, madre del acusado, quien vivía allí desde 2016. Según el Tribunal, ese temor habría motivado parte de las conversaciones que precedieron al crimen, aunque no se encontró prueba fehaciente de que Martínez tuviera efectivamente la intención de mudarse para retomar la relación.

El 25 de mayo de 2025, Moisés concurrió a la vivienda de su padre y le disparó en reiteradas ocasiones. La sentencia señala que la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego y no presentaba lesiones defensivas.

Después de matarlo, el acusado trasladó el cuerpo dentro de la vivienda y lo colocó en una especie de pozo. "Se concluye que el acusado le disparó sin oportunidad de que se defendiera: lo ejecutó", señaló el Tribunal.