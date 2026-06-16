Moisés Martínez vuelve a prisión: Tribunal de Apelaciones revocó el arresto domiciliario

El Tribunal de Apelaciones decidió revocar por dos votos contra uno la medida de arresto domiciliario que la jueza María Noel Odriozola había otorgado a Moisés Martínez, el hombre condenado por el homicidio de su padre ocurrido en mayo de 2025. Con este fallo, Martínez volverá a prisión preventiva hasta el próximo 26 de noviembre, según informó El Observador y confirmó El País.

En la sentencia, a la que tuvo acceso El País, se señala que Martínez "incumplió más de una vez con el arresto domiciliario total". En ese sentido, argumentan que "a pocos días" de impuesta la prisión domiciliaria, Martínez "la incumplió 3 veces, sin que haya justificado la existencia de un motivo de fuerza mayor o una causa justificada".

Asimismo, la sentencia indica que la Fiscalía "acreditó en debida forma los tres incumplimientos" del arresto domiciliario, los cuales "dos de ellos fueron reconocidos por la parte imputada".

"Martínez en 8 días días incumplió 3 veces las medidas impuestas y no resulta para nada 'plausible' la justificación ensayada para el incumplimiento del 27 de abril en el que se alejó de su domicilio por 30 minutos, y las explicaciones brindadas en los otros dos incumplimientos en absoluto justifican que se haya alejado de su domicilio e incumplido la medida de arresto domiciliario total impuesta", señala la sentencia.

La posición mayoritaria la mantuvieron las ministras Graciela Eustachio y Dolores Sánchez. La minoritaria, que sostenía que el arresto domiciliario debía confirmarse, la defendió Marcelo Malvar. A su juicio, "corresponde aplicar el test de proporcionalidad", teniendo en cuenta que la prisión preventiva es la medida más grave de todas. En esa línea, consideró que intensificar el control en el arresto domiciliario, como había decidido la jueza del caso Odriozola, era lo que correspondía.

Moisés Martinez en la audiencia de apelación junto a su abogado, Rodrigo Rey. Foto: Ignacio Sánchez / Diario El País.

En mayo, la Fiscalía de Homicidios reportó que incumplió tres veces la medida y pidió que volviera a prisión. Sus abogados, Rodrigo Rey y María de la Paz Echetto sostuvieron que dos de los casos (de pocos minutos) se debieron a un problema técnico de la tobillera y el más largo (de 29 minutos) se debió a que "estaba ya bajo el efecto de alguna ingesta de psicofármacos, sin comprender mucho cuál era el perímetro", dijo Echetto. Insistieron en que no tenía intención real de fugarse y que tenía que hacer tratamiento psicológico.