Un policía y otros tres hombres detenidos por explotación sexual de menores tras denuncias de fugas del INAU

Cuatro hombres, incluído un policía, fueron detenidos este jueves tras ser identificados como posibles integrantes de una aparente red de trata dedicada a la explotación sexual de menores en Montevideo, informó el Ministerio del Interior.

A raíz de una denuncia radicada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) sobre salidas no autorizadas de adolescentes en hogares de acogida, es que comenzó la investigación policial “que permitió determinar la existencia de una posible red de trata” y las posteriores detenciones.

Tras las tareas de inteligencia, la Justicia otorgó las órdenes de detención y permitió allanamientos para la “Operación Tridente” en los barrios Belvedere y Maracaná (Montevideo), y en la ciudad de San Gregorio de Polanco en Tacuarembó. Participaron, entre varios organismos, efectivos de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

En los allanamientos se incautó munición calibre 9 mm, teléfonos celulares, una balanza de precisión, computadoras y una cuadernola con anotaciones.

Además de los tres hombres, se detuvo a un efectivo policial de una URPM de la Zona Operacional IV.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5° Turno de Montevideo, y la audiencia se desarrolla este jueves, confirmaron a El País fuentes del caso. No obstante, señalaron que probablemente se decrete la reserva de la investigación para preservar la identidad de las víctimas.

Por otro lado, un quinto hombre se presentó “voluntariamente” en una dependencia de Interpol, donde fue indagado. La Fiscalía dispuso su emplazamiento sin fecha.