Condenaron a "Betito" Suárez a casi cuatro años de cárcel tras investigación por narcotráfico

La Justicia condenó este jueves al delincuente Luis Alberto "Betito" Suárez a casi cuatro años de cárcel por varios delitos vinculados al narcotráfico y otras actividades delictivas.

La Fiscalía de Estupefacientes de 3er Turno encontró Suárez como autor penalmente responsable de "un delito de posesión de sustancias estupefacientes, un delito continuado de lavado de activos, un delito de uso de documento falso y un delito de estafa". En ese sentido, la pena será de tres años y ocho meses de cárcel que deberán ser cumplidos de manera efectiva.

Según detallaron desde Fiscalía, también se incautaron cuatro vehículos de alta gama. Asimismo, destacan que se trata de la novena persona condenada por la "Operación Iro", donde ya se habían confiscado otros autos, así como dinero y drogas.

Suárez había sido detenido en 2025

El delincuente volvió a la cárcel a comienzos de noviembre imputado por un delito de tenencia de estupefacientes para no consumo. Deberá esperar el juicio en prisión mientras los investigadores estudian sus bienes.

Suárez había sido detenido en noviembre de 2025 en un operativo que involucró varios allanamientos en el barrio Cerro. Si bien había estado preso con anterioridad, había recuperado su libertad en febrero de 2023, tras cumplir un año y ocho meses de condena. Se lo apunta como líder de la banda conocida como Los Suárez, enfrentada a Los Colorados por el dominio territorial en el Cerro. Dicho enfrentamiento ha costado la vida de varias personas, incluidos niños.

El narcotraficante había sido detenido en 2025 porque fue encontrado con nueve gramos de cocaína rosa, también conocida como tussi. Se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad ubicada en el predio de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (exComcar).

Luis Alberto Suárez Correa, alias "Betito". Foto. Archivo El País

Operación sobre el clan Suárez

La operación IRO en 2025 ejecutó cerca de 15 allanamientos, que resultaron en la detención de otras cinco personas y una importante incautación de siete vehículos, cinco de ellos de alta gama, además de 48 celulares, dinero en efectivo (US$ 3.189 y $ 171.310) y armas de fuego (pistola, escopeta, réplica y cartuchos). La operación había iniciado en 2023.

La Fiscalía y la Policía están investigando el patrimonio del clan Suárez, que incluiría bienes como carnicerías, una automotora y un estudio contable, utilizados para presuntamente lavar el dinero del narcotráfico.

La hermana de "Betito", Sandra Lorena "Loly" Suárez, también se encuentra bajo investigación, acusada de intentar organizar una "empresa criminal bajo su mando" y de vender estupefacientes.

Betito Suárez fue jefe de la "superbanda". Foto Archivo El País.

¿Quién es Betito Suárez?

Ya en 2012, el juez de Crimen Organizado Néstor Valetti afirmaba que Betito Suárez, por entonces preso, era el delincuente más peligroso del país y que tenía contactos con la banda brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC).

Sus comienzos delictivos datan de fines de la década de los noventa, cuando por entonces el "capo del Cerro" era Gustavo de Armas, asesinado luego por otros delincuentes. "Betito le hacía algunos mandados", explicaba en 2012 el inspector retirado Eduardo Bica Font.

En febrero de 2025, Suárez sufrió un atentado y recibió dos disparos en el abdomen. Fue intervenido en el Hospital del Cerro luego de arribar en taxi al lugar.