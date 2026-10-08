Imputan a miembro de grupo criminal liderado por integrante del Primer Comando de la Capital desde la cárcel

La Justicia imputó este miércoles por asociación para delinquir y tráfico de armas a un hombre que trabajaba para un grupo criminal en Cerro Norte liderado por un ciudadano brasileño que integra el Primer Comando Capital (PCC) y actualmente está en prisión preventiva.

La persona encausada tenía orden de detención desde julio y fue detenida en la calle, según dijeron a El País fuentes de la investigación. Fue enviada a prisión preventiva por 180 días.

Por otro lado, durante otro allanamiento realizado este miércoles se incautó un fusil de guerra, una pistola y varias municiones. Por esta incautación fue detenida otra persona que será imputada en las próximas horas.

El Ministerio del Interior tiene probada la presencia de integrantes del PCC en Uruguay y mantiene desde 2023 un seguimiento específico sobre la organización brasileña, principalmente dentro del sistema penitenciario.

Las conclusiones forman parte de un informe presentado por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía ante el Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur.

Actualmente, de los 88 integrantes de organizaciones criminales brasileñas recluidos en cárceles uruguayas, 51 están vinculados al PCC, de acuerdo al reporte publicado por El País el 16 de setiembre.

El seguimiento permitió identificar posibles miembros del PCC, analizar sus actividades, estructura, conexiones, reglamentos y códigos internos. Uno de los principales hallazgos ocurrió el 11 de mayo de 2025, durante una requisa en el Penal de Libertad, donde la Policía incautó un celular con comunicaciones entre integrantes de la organización. En el dispositivo se encontró un grupo de WhatsApp denominado “Sistema do Uruguay”, integrado por ocho personas, y se obtuvo información sobre miembros activos y áreas de influencia dentro y fuera de las cárceles.

Sin embargo, el informe presentado ante el Mercosur señala que hasta el momento no se detectaron operaciones que evidencien una actividad directa de estas organizaciones dentro del sistema penitenciario. Las autoridades sí advirtieron que las facciones brasileñas han funcionado como una “escuela criminal” para grupos locales, que comenzaron a copiar sus métodos. El fenómeno se observa particularmente en la frontera seca con Brasil, donde pequeñas organizaciones uruguayas y brasileñas replican formas de operar de grupos como el PCC y Os Manos para el narcotráfico.

La posible incidencia del PCC volvió a ser analizada en febrero de 2026, luego del descubrimiento de un túnel excavado desde un local de Ciudad Vieja con el objetivo de ingresar a un banco BBVA. Por el caso fueron imputadas 11 personas, entre ellas cuatro brasileños y dos paraguayos. La Policía brasileña confirmó posteriormente que algunos de los involucrados tenían antecedentes por robos cometidos para el PCC.

El reporte también recoge antecedentes de conexiones entre el PCC y referentes del crimen organizado uruguayo. En 2012, el entonces juez de Crimen Organizado Néstor Valetti afirmó que Luis “Betito” Suárez mantenía contactos con la organización brasileña, mientras que investigadores han señalado nexos con Luis Fernández Albín y Sebastián Marset. Según el diagnóstico del Ministerio del Interior, métodos de organizaciones brasileñas fueron incorporados por Marset y actualmente son replicados por los clanes Albín y Suárez de Cerro Norte.

En agosto de 2026 la Justicia condenó a tres uruguayos que operaban en colaboración con integrantes del PCC en la exportación ilícita de marihuana hacia Brasil. Las actuaciones se desarrollaron en el marco de la “Operación Sicilia”, de la Brigada Departamental Antidrogas, que incluyó cinco allanamientos simultáneos en Montevideo, Canelones y Maldonado.

El PCC surgió en las cárceles de Sao Paulo durante la década de 1990 y se convirtió en una de las mayores organizaciones criminales de América Latina. Su principal negocio es el narcotráfico, especialmente de cocaína y marihuana, con rutas internacionales que conectan a países productores con Brasil y con mercados de Europa y África.

El ministro del Interior, Carlos Negro, comparecerá el 22 de octubre en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para ampliar la información sobre la presencia del PCC en Uruguay. El llamado fue realizado por el diputado nacionalista Pablo Abdala.