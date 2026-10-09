Desarticularon red de trata y abuso de menores: un policía y otras tres personas irán a prisión

Tres hombres y una mujer, entre ellos un policía, fueron imputados y enviados a prisión preventiva por 180 días por los delitos de trata de personas, abuso sexual de menores y asociación para delinquir, informó este viernes Fiscalía.

A raíz de una denuncia radicada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) sobre salidas no autorizadas de adolescentes en hogares de acogida, es que comenzó la investigación policial Tridente, “que permitió determinar la existencia de una posible red de trata ” y las posteriores detenciones.

Según detalló el informe de Fiscalía, la red se aprovechaba de menores en situación de vulnerabilidad a través "de violencia, manipulación, adicciones y tecnología".

Tras las tareas de inteligencia, la Justicia otorgó las órdenes de detención y permitieron allanamientos para la operación Tridente en los barrios Belvedere y Maracaná (Montevideo), y en la ciudad de San Gregorio de Polanco en Tacuarembó. Participaron, entre varios organismos, efectivos de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol.

En los allanamientos se incautó munición calibre 9 mm, teléfonos celulares, una balanza de precisión, computadoras y una cuadernola con anotaciones.

Justicia condenó a un hombre por un homicidio y simular una rapiña para engañar a la Policía

La jueza penal de 32 Turno, Patricia Rodríguez, condenó a seis años y nueve meses de prisión al autor de uno de los cuatro asesinatos ocurridos el martes en Montevideo en varias zonas de la capital.

La magistrada lo imputó por homicidio y simulación de delito ya que la persona dijo que el auto utilizado por cometer el crimen le había sido supuestamente rapiñado el día anterior.

Según pudo reconstruir la fiscal Silvia Naupp, el homicidio ocurrió el pasado martes a las 15:00 cuando dos personas descendieron de un Susuki Alto blanco y apuñalaron a otra en la esquina de las calles Japón y Vigo, en el Cerro.

Patrullero de la Policía Nacional, con sus luces de emergencia encendidas. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La víctima fue trasladada para recibir asistencia médica y posteriormente falleció como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca. Luego de perpetrar el ataque, las personas se retiraron en el auto y lo dejaron abandonado en la calle Turquía y un pasaje sin nombre.

La Policía logró seguir la ruta de escape de uno de los partícipes hasta dar con una vivienda donde fue encontrado el condenado. Una vez allí, éste recibe a los Policías, que le preguntan si una persona había ingresado a la vivienda a pie. El hoy condenado lo negó y además, aseguró que el día anterior alguien ingresó a su casa armado y le robó el auto, dos celulares y una billetera con 16 mil pesos. Los policías le preguntaron el modelo del vehículo que supuestamente le habían robado, que resultó coincidir con el utilizado para el asesinato.

Una vez detenido, el hombre reitera su versión en sede policial. Sin embargo, las imágenes de un dron de la Policía que sobrevolaba la zona, lo mostraron conduciendo el Susuki del que descendieron dos personas para apuñalar a la víctima. Asimismo, la vestimenta que llevaba puesta al momento de la detención coincidía con la mostrada por las cámaras.

Tras alcanzar un acuerdo abreviado con Fiscalía, el hombre fue condenado a seis años y nueve meses de penitenciaría como coautor de un delito de homicidio y autor de un ilícito de simulación de delito.