Cuatro asesinatos en menos de 24 horas en Montevideo: tres hombres y una mujer muertos en barrios distintos

Montevideo vivió horas violentas este martes: entre la tarde y la noche cuatro personas fueron asesinadas, tres hombres y una mujer. Sucedió en cuatro barrios distintos y en casos que según la investigación primaria no parecerían tener vinculación entre sí.

El primero de los episodios ocurrió en el Cerro durante la tarde. Un hombre de 36 años fue asesinado a puñaladas en Japón y Vigo. Aunque aún se trata de establecer las circunstancias del hecho, la reconstrucción policial apunta a que tres hombres descendieron de un auto y agredieron a la víctima, y luego huyeron. Efectivos policiales pudieron localizar el vehículo de los presuntos autores del homicidio en las calles Francia y Egipto utilizando un dron.

Un joven de 24 años fue asesinado en Villa Española

La Jefatura de Policía de Montevideo informó en un comunicado que un joven de 24 años con antecedentes penales fue asesinado. Fue víctima de un ataque a balazos en Villa Española y, si bien ingresó al Hospital Pasteur, murió rato después.

"Un equipo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II se encontraba en el centro asistencial realizando tareas vinculadas a otro procedimiento. En ese momento, un vehículo particular llegó al sector de emergencia", dice el comunicado, que indica que el conductor solicitó asistencia médica para el acompañante, "que presentaba heridas de arma de fuego".

"Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II se hizo cargo de las actuaciones y se dispuso la presencia de Policía Científica para el relevamiento de la escena. La Fiscalía de Homicidios de 4º Turno dispuso el relevamiento científico, entre otras diligencias", dice el parte.

Policía Científica durante un operativo por ataque a balazos. Estefanía Leal/El País

Mujer de 27 años fue atacada a balazos en Piedras Blancas

Por otro lado una mujer de 27 años, también con antecedentes penales, murió en la noche luego de recibir disparos en Piedras Blancas.

Ocurrió en Teniente Rinaldi y Azotea de Lima. En esa zona se activó el sistema ShotSpotter que utiliza la Policía para detectar disparos y el Centro de Comando Unificado (CCU) envió un patrullero al lugar. "Minutos más tarde la mujer ingresó a la Policlínica Capitán Tula trasladada en una moto particular por un hombre, quien manifestó haberla encontrado herida y procedió a trasladarla para que la asistieran", añade el comunicado.

"El personal médico constató su fallecimiento, determinando que presentaba múltiples heridas de arma de fuego. Paralelamente, efectivos de la Seccional 17.ª concurrieron al lugar del hecho, ubicando vainas y un proyectil deformado, por lo que se solicitó la intervención de Policía Científica. El equipo de Homicidios tomó intervención en el caso y continúa trabajando para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables", apunta el escrito.

Este, así como los otros tres casos, quedaron bajo la órbita de la fiscal Silvia Naupp, de Homicidios de cuarto turno.

Joven con antecedentes penales fue baleado en Colón

El último de los homicidios del martes en la capital uruguaya ocurrió en Colón. Allí un joven de 18 años, con antecedentes penales, recibió un disparo de arma de fuego dentro de una casa en Fernando Menck y Pororó.

"El hecho fue advertido a través de varios llamados recibidos por el CCU en los que se alertaba sobre una persona herida de arma de fuego y sin aparentes signos vitales. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y localizaron al joven en el interior de una finca, presentando una herida de arma de fuego. En el lugar se ubicaron vainas. Ante estos indicios, los efectivos procedieron a preservar el lugar y solicitaron la concurrencia de Policía Científica para el correspondiente relevamiento", indicó la Jefatura.

Por el momento, en ninguno de los cuatro casos se informó de que los responsables de los homicidios hayan sido detenidos o identificados.